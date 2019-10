DOSAD GA OSUĐIVALI, SAD GA KUJU U ZVEZDE! Austrija slavi svog nobelovca Petera Handkea

Predsednik Austrije Aleksander van der Belen rekao je da je "ovo srećan dan za austrijsku literaturu, ali i književnost uopšte".

"Mnogo mu dugujemo, nadam se da on to zna", istakao je on.

foto: AP

Van der Belen: Mnogo dugujemo Handkeu, nadam se da on to zna!

Austrijska kancelarka Brigite Birlajn i šef austrijske diplomatije, ministar kulture Aleksander Ssalenberg naglasili su da je "Handke zaslužio nagradu i da je Nobelova nagrada dostojno priznanje njegovog književnog izvranrednog talenta".

Dobitnica Nobelove nagrade 2004. Elfride Jelinek, koja je, kada je Handkeu osporena nagrada Hajnrih Hajne zbog njegovih izjava vezanih za ulogu Srba u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije stala u njegovu odbranu, kazala je da je sjajna vest iz Švedske.

foto: Wikipedia

Elfride Jelinek je stala uz Handkea kad ga je Zapad osuđivao zbog Srba

"On je trebalo ovu nagradu da dobije pre mene. Bilo je krajnje vreme", poručila je austrijska književnica.

Handke je u nemačkoj i austrijskoj javnosti zbog izjava vezanih za Srbe često pretvoren u politički "slučaj". Tako je, iako je nezavisni žiri od dvanaest članova sredinom 2006.odlučio da mu dodeli prestižnu Hajneovu nagradu, koju finansira Gradski senat Diseldorfa, došlo do žestoke reakcije javnosti i političara, zbog čega žiri povukao svoju odluku. Gradski senat saopštio je da je poništavanje samo nezavnično, jer nije doneta konačna odluka.

Na ovo je Handke reagovao pismom u kojem je javno odbio da primi Hajneovu nagradu.

foto: AP

U Nemačkoj je veliki broj intelektualaca i političara bio protiv odele nagrade Handkeu, a u Austriji je bivši vicekancelar Erhard Busek stao na stranu protivnika pisca. Tada je Jelinekova istakla da je ponašanje političara skandalozno i da predstavlja primer cenzure.

I šef Socijaldemokratske partije Austrije (SPO) u Švehatu David Štokinger je istakao da je Handke jedan od velikana književnosti poslednjih decenija.

"To nije samo zbog svojih dela, već i izjava vezano za zbivanja u Jugoslaviji. Za razliku od mnogih njegovih kritičara, ja sam pročitao njegova dela koja se tiču sukoba na prostoru bivše Jugolsavije. On je bio jedan od malobrojnih koji je pisao protiv imperijalnog mejnstrima i koji je stao na stranu napadnutih kada je to bilo politički nekorektno ", podvukao je Štokinger.

foto: Printscreen YouTube/ Stadtfernsehen Schwechat

David Štokinger: Handke je stao na stranu napadnutih!

"Zbog toga mu je pripisano da je srbofil. Postoji mnogo gore u životu! On svoj stav nikada nije promenio. Zbog toga su mu oduzete I neke nagrade, a neki pozorišni komadi skinuti iz pozorišta, te je bio agresivno napadan od strane liberalnih novinara. Duboko u duši on je ostao uvek Jugosloven", naglasio je on.

Štokinger ističe da se Nobelovom nagradom odaje priznanje čitavom njegovom životnom delu, čime se rehabilituje Handke.

Handke se zamerio zapadnjacima što je napisao esej "Prava za Srbiju", ali njegovim mišljenjem o Slobodanu Miloševiću, za kojeg je govorio da nije nacionalista i da je želeo da sačuva Jugoslaviju, te je negirao da je bio "balkanski diktator i kasapin", kako su Miloševića nazivali zapadni mediji.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir