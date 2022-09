OSTAVITE MOM DETETU (13) MALO DOSTOJANSTVA! Majka silovane i ubijene devojčice nije mogla da prisustvuje suđenju, advokatu pozlilo

Beču je u utorak počelo suđenje trojici Avganistanaca za silovanje devojčice (13) sa smrtnim posledicama, koje se dogodilo u junumajka prošle godine u Beču.

1 / 4 Foto: Printscreen YT

Jezivi slučaj razbesneo je i šokirao ne samo Austrijance nego je izazvao zgražavanje i van granica Austrije. Reč je o mladićima starosti od 19, 20 i 23 godine, koji su Lioni navodno dali ekstazi, a onda je zverski silovali. Kako tvrdi austrijski toksikolog Ginter Gmajner koji je danas trećeg dana suđenja u Bečkom pokrajinskom sudu govorio o uzroku smrti devojčice , ona je umrla od “predoziranja MDA drogom u koju spada i ekstazi.”

Toksikolog je rekao kako su za ispitivanje uzroka smrti napravljene analize uzoraka uzetih iz mokraće, kose, želuca i mozga te krvi. Utvrđeno je i da je I da je Liona umrla od “hiponatrijemije”. To je poremećaj elektrolita koji karakteriše pad koncentracije natrijuma u krvi što dovodi do poremećaja ravnoteže vode koja se počne skupljati u plućima i mozgu, pa je funkcija mozga ograničena, a pluća ne funkcionišu kako bi trebala, što dovodi do smrti zbog nedostatka kiseonika. Smrt kod Leone, prema stručnjakovom mišljenju izazvalo je “najmanje šest konzumiranih tableta ekstazija”, pronađenih u njenoj krvi.

“To je trostruka doza od one koju stručne knjige smatraju smrtonosnom”, pojasnio je austrijski toksikolog.

Majka Melania (41), otac i braća od žrtve nisu smogli snage da prisusustvuju suđenju, pišu austrijski mediji. To su im između ostalog savetovali i njihovi advokati, upozorivši ih da će na suđenju biti prikazan i video snimak sa mobilnog telefona jednog od optuženih koji je snimao svoje sunarodnike kako se iživljavaju silujući 13-godišnjakinju. Kada je to saznala, Lionina majka plačući je preko advokata i medija molila da sudija isključi javnost “i da njenom detetu ostavi barem komadić dostojanstva”.

Međutim očito bezuspešno po onome što se je juče događalo u sudnici. Sva sreća da roditelji nisu bili prisutni, piše austrijski dnevni list Kronen cajtung i tabloid Heute. Kako ističu, čak je i advokatu Tomasu Nirku koji zastupa jednog od osumnjičenih za silovanje sa smrtnim posledicama, pozlilo u sudnici, tako da je morao da ga zameni njegov kolega Mihael Šnarh. Prema medijskim izveštajima sva trojica osumnjičenih poriču silovanje, uprkos DNA analizi i krivicu prebacuju jedni na druge.

Podstanar u stanu u kojem je silovana i umrla Liona, 19-godišnji Avganistanac prvo je tvrdio da nije imao seksualni odnos s Lionom, a kada su mu pokazali da je pronađena njegova DNA izjavio je: “Priznajem da je Liona kod mene prespavala i da smo se mazili. Nakon toga sam stavio slušalice na uvo i zaspao na kauču, i ništa od svega toga nisam video”.

Austrijski tabloid Osterajh piše da je upravo 19-godišnjak, koji je prvobitno tvrdio da je Leona bila njegova devojka i da je s njom bio u vezi, sumnjiči da je “glavni počinilac “ zločina. Pritisnut dokazima drugi osumnjičeni, 23-godišnji avganistanski državljanin priznao je da je imao seks sa žrtvom navodno uz odobrenje njegovog prijatelja (19).

“On je rekao da je ona njegova devojka, i da za novac sve radi”, rekao je 23-godišnjak sudiji. Dodao je kako je posle toga otišao da spava, uz opasku da je Liona rekla da ima 18 godina. Kako piše Osterajh, kada se 19-godišnjak u čijem su stanu Avganistanci orgijali ponovno probudio Lioni je bilo jako zlo, a on ju je, kako je na sudu rekao, pitao da li joj treba Hitna pomoć ili taksi, što je ona prema njegovim rečima odbila.

Naravno, kako izveštava isti izvor, niko u sudnici to nije poverovao. Međutim snimak s mobilnog pokazuje kako on negde između 5 i 6 sati ujutro siluje Lionu. Nakon što ga je sudija kompromitovala s tom činjenicom on je rekao:

“To se je jednostavno tako dogodilo. Dao bih svoju krv samo da je devojka živa. Želim se svim srcem izviniti porodici, što se to dogodilo”. Treći osumnjičeni, 20-godišnji Avganistanac je takođe drugoga dana izneo svoju odbranu, ali je suđenje uglavom obeležilo prebacivanje krivice sa jednog osumnjičenog na druge. Jedan od njih je otišao korak dalje i krivicu pokušao da svali na Lionu izjavivši kako je sama kriva za svoju smrt, jer se je drogirala i pobegla od kuće.

Prema austrijskom krivičnom zakonu, osumnjičenima za seksualno zlostavljanje sa smrtnim posledicama preti zatvorska kazna od 10 godina do doživotnog zatvora. Suđenje traje do 6. oktobra kada bi trebala da se donese presuda. Kako navode austrijski mediji tužitelj nije isključio mogućnost da se optužnica proširi i na suđenje za ubistvo, ako se u toku sudskog procesa otkriju nove relevantne činjenice.

