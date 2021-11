JAHORINA CENTAR NAJBOLJEG SKIJANJA I ZABAVE U REGIONU

Zimska sezona je iza ćoška a olimpijska planina Jahorina je dočekuje kao broj 1 ski centar u ovom dijelu Evrope. Naporan rad ovog ljeta se isplatio i Jahorina sa 5 novih žičara i povećanim kapacitetom od 9.500 skijaša na sat ulazi u novu ski sezonu. Nova kabinska gondola Poljice, do sada neviđena na našim prostorima čiji dizajn potpisuje italijanska dizajnerska kuća Pininfarina, predstavlja najznačajniju investiciju u nizu noviteta. Sa povećanim kapacitetom na 3.600 skijaša na sat, svjetlosnim efektima i toplom vezom koja je povezuje sa Olimpijskim barom, gondola je dostupna za dnevno i noćno skijanje kao i za panoramsko razgledanje. Dvije potpuno nove šestosjedne žičare i dva nova ski lifta zaokružuju ponudu ovog ski centra na ukupno 24 ski staze dužine 47 km ski staza povezanih u jedinstvenu cjelinu sa 16 instalacija vertikalnog transporta ukupnog kapaciteta 28.800 skijaša na sat.

foto: Promo

Nova rasvjeta je već zasijala stazom Novak Đoković koja će prvi put ove sezone biti dostupna i za noćno skijanje. Ambijentalno je uređen gornji dio planine a dobro poznati ugostiteljski objekat, Olimpijski bar će novu zimsku sezonu dočekati sa proširenim kapacitetom za 100 mjesta. Radi se i na modernizaciji vrtića Poljice ali i izgradnji prvog snowboard parka. Novih 7 km sistema za osnježavanje garantuje dobro pripremljene ski staze, a za ugodniji dolazak do Jahorine, presvučen je put od Pala do Jahorine.

foto: Promo

O svemu tome razgovaramo sa direktorom Olimpijskog centra Jahorina, Dejanom Ljevnaićem.

Već smo upoznati da se na Jahorini gradi više nego ikada. Kao rezultat za predstojeću zimsku sezonu, Jahorina će biti skijalište broj 1 u ovom dijelu Evrope, sa do sada najboljom ponudom za skijaše i ljubitelje zime na planini. Skijaši očekuju zaista mnogo od ove skijaške sezone, kada i na koji način će sezona biti otvorena?

U planu nam je veliki broj manifestacija zabavnog karaktera koje su interesantne i skijašima ali i onima koji ne skijaju a vole planinu i dobar provod. Na početku za sam ski opening planiramo spektakularno otvaranje od 2. do 5. decembra, kada organizujemo gastro manifestaciju Ćevap Fest ali i koncerte. U planu je da prvi koncert bude 3. decembra gdje će gosti imati priliku da uživaju u hitovima Tonija Cetinskog nakon toga isti dan će biti VIP žurka u našem Olimpijskom baru sa Milicom Todorović, 4. decembra za dobar provod zadužen je Haris Džinović i za kraj, 5. decembra, Saša Matić. Karte za navedene koncerte od 1.11. moguće je kupiti na www.kupikartu.ba. Takođe, skijaši će imati priliku da prisustvuju takmičenju između proizvođača travničkog, banjalučkog, sarajevskog i veganskog ćevapa.

foto: Promo

Nakon toga, dva naredna vikend ćemo imati Balkan Music Festival kada će na našoj planini koncerte praviti gotovo sve muzičke zvijezde iz regiona. U petak 10.12. naše goste će zabavljati Voyage, Nucci, Corona x Rimski, Gazda Paja, THCF i Devito. Potom, subota 11.12. je rezervisana za nastupe Dragane Mirković, Mileta Kitića, Šemse Suljaković i Kemala Malovčića. Naredni petak 17.12. zakazani su nastupi Seke Aleksić, Elme Sinanović, Aleksandra Prijović, Sloba Radonović i Milice Pavlović. U subotu, 18.12. goste Jahorine zabavljaće Bijelo Dugme, Divlje Jagode i Riblja Čorba.

Ove godine zatvaramo sezonu sa Winter magic by Brodolom Jahorina u martu, a cijeli januar i februar ce biti intro party na stazama. U okviru ove manifestacije pregovaramo sa nekim od najpoznatijih svjetskih imena elektronske muzike kao što su Gianluca Vacci, Fedde Le Grand, Hot Since 82, Dimitri Vegas, Burak Yeter, Mahmut Orhan, Mark Knight, Deborah De Luca, Plastik Funk, Kristijan Molnar i Petar Dundov.

foto: Promo

Po svemu sudeći očekuje nas dobra zabava na Jahorini ove zime. Da li već sada pristižu rezervacije?

Postoji zaista veliko interesovanje, decembar je pun gostima iz okruženja i Mađarima, dok je februar već rezervisan za slovenačke skijaše. Zaista nam imponuje što se svi vraćaju na Jahorinu, iako će ove godine biti otvoreni svi ski centri u Evropi koji nisu radili prošle godine. Dok je svuda bila stagnacija, mi smo vrijedno radili i sve projekte koje smo započeli uspješno privodimo kraju. Nestrpjiv sam da ugostimo prve skijaše i čujemo komentare i reakcije na sve urađeno.

Osim popusta za ski opening da li će biti organizovane još neke pogodnosti za skijaše?

Uz ove manifestacije skijaše će obradovati i popust na ski karte – prvi promo period sa popustom od 50% važeći je na sve ski karte koje se kupe i iskoriste u terminu do 2. do 5. decembra, potom 9.-12. decembar takođe popust do 50%. Nakon toga, u sezoni nizaće se promo periodi sa popustom od 20% u sljedećim terminima – 20.-23. januar; 27.-30.januar.; i posljednji promo periodu u nizu će biti od 10. do 13. marta.

Meteorolozi najavljuju sjajnu zimsku sezonu u cijeloj Evropi i siguran sam da ćemo imati jednu od najboljih sezona ikada.

Promo tekst