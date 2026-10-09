Bosna i Hercegovina
SPALJIVAO STRNJIKU, PA IZAZVAO POŽAR: Vatra buknula i proširila se na zgradu, drama u Brezi
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U mestu Vrbovik, u Brezi, 07.10.2026. godine u 16:20 sati, od strane lica H.A., rođeno 1968. godine, iz Breze je izazvan požar spaljivanjem niskog rastinja na parceli, vlasništvo istog.
Požar se potom proširio na pomoćni objekat, vlasništvo lica A.A., rođeno 1987. godine, iz Breze.
Požar je lokalizovan od strane Dobrovoljnog vatrogasnog društva Breza, Vatrogasne brigade Ilijaš i Vatrogasnog društva Vogošća.
Uviđaj će izvršiti službenici Policijske stanice Breza, uz prisustvo inspektora za zaštitu od požara Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.
Službenici Policijske stanice Breza nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju krivičnog dela "Izazivanje opšte opasnosti".
(Kurir.rs/Avaz)
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