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Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je Opšte izbore 2026. godine na biračkom mestu 200C019 - Bukvik u Brčko distriktu BiH. Odluka je doneta na današnjoj sednici CIK-a, a odnosi se na izbore održane 4. oktobra 2026. godine.

Kako je saopšteno iz CIK-a, na ovom biračkom mestu utvrđene su izborne nepravilnosti. Birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće, odnosno nedostajao im je glasački listić za nivo 522 - Parlamentarna skupština BiH.

Izbori u BiH Foto: NIDAL SALJIC/EPA, Armin Durgut/AP, HAZIM ALJOVIC/FENA

Zbog toga birači sa entitetskim državljanstvom Republike Srpske nisu bili u mogućnosti da ostvare pravo glasa za navedeni nivo vlasti. Iz CIK-a navode da navedene okolnosti ukazuju na povrede pravila izbornog procesa i izbornih prava na ovom biračkom mestu.

Odluku o raspisivanju ponovljenih izbora na biračkom mestu 200C019 CIK BiH doneće nakon što odluka o poništavanju izbora postane pravosnažna.

(Kurir.rs/Avaz)

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