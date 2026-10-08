CIK PONIŠTIO IZBORE NA BIRAČKOM MESTU U BRČKOM: Biračima iz Srpske nedostajao listić za Parlament BiH
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je Opšte izbore 2026. godine na biračkom mestu 200C019 - Bukvik u Brčko distriktu BiH. Odluka je doneta na današnjoj sednici CIK-a, a odnosi se na izbore održane 4. oktobra 2026. godine.
Kako je saopšteno iz CIK-a, na ovom biračkom mestu utvrđene su izborne nepravilnosti. Birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće, odnosno nedostajao im je glasački listić za nivo 522 - Parlamentarna skupština BiH.
Zbog toga birači sa entitetskim državljanstvom Republike Srpske nisu bili u mogućnosti da ostvare pravo glasa za navedeni nivo vlasti. Iz CIK-a navode da navedene okolnosti ukazuju na povrede pravila izbornog procesa i izbornih prava na ovom biračkom mestu.
Odluku o raspisivanju ponovljenih izbora na biračkom mestu 200C019 CIK BiH doneće nakon što odluka o poništavanju izbora postane pravosnažna.
(Kurir.rs/Avaz)