DODIK: Angažovali su počasni vod Oružanih snaga BiH i time prekršili sve procedure

Dodik je izjavio da 25. novembar nije dan državnosti BiH, kako to žele prikazati Bošnjaci, i da je upotreba počasnog voda čisto kršenje pravila i propisa regulisanih činjenicom da je Predsedništvo BiH vrhovni komandant.

"Nemoguće je prihvatiti činjenicu da se počasna jedinica Oružanih snaga BiH postroji na taj datum koji mi ne prihvatamo, a s druge strane da se ospori upotreba te počasne jedinice za Dan Republike Srpske i to je nešto što će ostati problematično. Zatražiću da vidim kakve su procedure", rekao je Dodik.

On je istakao da Predsedništvo u njegovom mandatu nije raspravljalo o tome, a da je moralo ako u vezi sa tim postoji nesaglasnost, kao i da je već rekao kako je protiv upotrebe te jedinice.

foto: Beta/Nevenko Erić

Dodik je naveo da su ga obavestili da je dosadašnje Predsedništvo usvojilo "neki operativni plan" upotrebe počasne jedinice i da to pravo "izvlače iz toga".

"Smatram da je novo Predsedništvo moralo da o tome donese odluku. Ono je ponovo ignorisano i nije bilo nikakvih traženja od druge dvojice članova Predsedništva da se to stavi na dnevni red što govori o njihovoj nameri da ignorišu rad Predsedništva kao vrhovnog komandanta", ocenio je Dodik.

Prema njegovim rečima, BiH ne može da funkcioniše na bazi volje samo jednog ili dvojice članova Predsedništva već isključivo kao kolektivni organ.

"25. novembar nije dan državnosti BiH, kako to žele prikazati Bošnjaci, i to je savršeno jasno, jer o tome nikada nije donesena nijedna odluka niti propis kojim je to regulisano. To je interni akt Bošnjaka", naglasio je Dodik.

On je naveo da ne želi da ulazi u sve istorijske činjenice koje govore o tome da to ne može i nikada i nije bio dan državnosti, te objasnio da je dan ZAVNOBIH-a direktno povezan sa AVNOЈ-em, koji je osporavan od Bošnjaka, te da to ne može da bude bez jedne celine.

Komentarišući da je javnosti poznato da se u kabinetu bošnjačkog člana Predsedništva BiH nalazi zastava nepostojeće takozvane Republike BiH, Dodik je rekao da je to neprihvatljivo.

"To je neprihvatljivo, nedopustivo, ali nemam nameru da napadam njegov kabinet kao što je on napao moj. Ta ratna zastava nije verifikovana na nivou BiH nijednom odlukom, ali jeste verifikovana zastava Republike Srpske odlukom Ustavnog suda", rekao je Dodik.

Kurir.rs/RTRS

Foto: Reuters

Kurir

Autor: Kurir