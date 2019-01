DODIK: Propao im državni udar, pa se razbežali da ne snose posledice!

"Neki od njih su organizovali tajne sastanke, za koje smo tek saznali od njihovih učesnika, na kojima su planirali kako da se zauzmu institucije Republike Srpske i da, po njihovoj terminologiji, izvrše državni udar i pokušaju da preuzmu vlast", rekao je on za Alo.

Prema Dodikovim rečima, oni su posle 30. decembra bili suočeni s odlučnim odgovorom državnih institucija, koje nisu dozvolile da to prođe bez reakcija, pa su pobegli, kao što je i Davor Dragičević, što pokazuje da on beži od saznanja da je prekršio zakon.

Dodik je naglasio da je, uprkos tome, situacija u Banjaluci mirna i stabilna. On je ukazao i na to da je, zbog navedenih dešavanja, Banjaluka pretrpela ogromnu štetu, jer se mnogo pojedinaca, ugostitelja, taksista, udruženja pripremalo za Novu godinu i u to uložilo mnogo napora.

foto: Beta

Zloupotrebljen skup: Pravda za Davida

"Banjaluka je regionalno prepoznato mesto za dobru zabavu u vreme praznika, ali sve je to srušeno, onemogućeni su koncerti velikih pevača naše muzičke scene, upropašćena je dečja Nova godina. Zbog svega su sada na sebe navukli gnev građana Banjaluke. Јedno je istina i pravda i nema ko to ne podržava, ali slučaj Davida Dragičevića jedino mogu da reše organi tužilaštva i suda i niko drugi. Ne može ulica da uzima pravdu u svoje ruke, na šta bi to ličilo?", zapitao se on.

Dodik smatra da je tužilaštvo glavni krivac nečinjenja i stvaranja lažne predstave u slučaju Davida Dragičevića.

"Mislim da se tužilaštvo samo zaplelo u svoje procedure, podiglo nalog za istragu povodom navodnog ubistva. Međutim, nisu mogli to da dokažu, a sada se ne mogu ni povući niti ići dalje, jer nema dokaza za dalje. Kada bi se povukli, bilo bi da je prethodna odluka bila motivisana pod pritiskom ulice. Tužilaštvo na sve treba da da odgovore, a ne neko od nas iz politike", zaključio je Dodik.

