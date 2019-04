PREDSEDAVAJUĆI PREDSEDNIŠTVA BIH IDE U VATIKAN: Dodik na Veliki petak sa papom

Poseta će biti u funkciji daljnjeg razvoja odnosa BiH i Vatikana, kao i u funkciji glavnog spoljnopolitičkog cilja BiH, a to je članstvo u Evropskoj uniji, kaže Igor Crnadak

Predsedavajući Predsedištva BiH Milorad Dodik naredne sedmice boraviće u službenoj poseti Vatikanu, gde će se na Veliki petak, 26. aprila, sastati s papom Franjom, potvrđeno je za Kurir iz Dodikovog kabineta.

Kako Kurir saznaje, neke od tema poglavara Rimokatoličke crkve i Milorada Dodika biće i položaj Katoličke crkve u BiH, odnos entiteta, Jasenovac, ali i Alojzije Stepinac.

- Sve su ovo teme o kojima će papa i Dodik otvoreno razgovarati. Ovo je veoma važan sastanak za obe strane - kaže izvor Kurira blizak Dodiku.

Ovu vest potvrdio je i ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadak, koji je za sarajevski portal Klix rekao da je reč o zvaničnoj poseti Dodika Vatikanu i da misli da je dobro što postoji kontinuitet u dijalogu sa Svetom stolicom. On je podsetio da je prošle godine realizovana poseta tročlanog Predsedništva BiH, a godinu dana pre toga ministarska poseta u kojoj je i on bio.

- Sada dolazi nova poseta - kaže Crnadak.

foto: Ana Paunković



Kako su preneli mediji, on veruje da će ova poseta biti u funkciji daljnjeg razvoja odnosa BiH i Vatikana, kao i u funkciji glavnog spoljnopolitičkog cilja BiH, a to je članstvo u Evropskoj uniji.

- Ministarstvo inostranih poslova BiH juče ujutru je obavešteno da je potvrđen termin posete predsedavajućeg Predsedništva BiH Milorada Dodika za 26. april u prepodnevnim satima. Mislim da je dobro što postoji kontinuitet u dijalogu sa Svetom stolicom - naveo je Crndak.

foto: Media centar



Verski analitičar Draško Đenović smatra da Dodikova poseta Vatikanu i susret s papom nije ništa neuobičajeno.

- Vatikan je i država, još je i Kraljevina Srbija imala svog ambasadora, odnosno poslanika u Vatikanu, dok nije postala Jugoslavija. Tito je bio u Vatikanu. Dodik verovatno hoće da podigne malo rejting, da se pokaže demokratski, što bi se reklo - kaže Đenović za Kurir.

On ističe da i Vatikan verovatno ima interes da se susreće sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine, s obzirom na položaj koji imaju.

- S druge strane, i Dodiku to odgovara iz nekih njihovih razloga. Verovatno postoje određena bilateralna pitanja. Moguće i da će Vatikan pokušati da podigne pitanje konkordata za BiH. Tu je i samo Međugorje, koje Rim ne priznaje kao svetilište, ali koje, s druge strane, BiH donosi veliki broj turista. To je jednostavno državnička poseta - rekao je Đenović.

Milorad Dodik juče nije odgovarao na pozive i poruke redakcije Kurira.

Brojka

2017. godine s papom se sastao predsedavajući Saveta ministara BiH Denis Zvizdić

Oštro reagovali

Udruženja žrtava rata u BiH Najava Dodikove posete Vatikanu izazvala je reakciju udruženja koja okupljaju žrtve rata u BiH. Oni su uputili dopis apostolskom nunciju u BiH Luiđiju Pecutu u vezi sa "sramnim ponašanjem zvaničnika iz entiteta RS s predsedavajućim Predsedništva BiH Miloradom Dodikom na čelu, koje se očituje glorificiranjem ratnih zločinaca i negiranja genocida i zločina". Kako prenose sarajevski mediji, udruženja očekuju da će Pecuto upoznati Vatikan sa ovakvim ponašanjem Dodika, te da će papa Franja biti upoznat sa svim potrebnim činjenicama o tom pitanju.

Kurir.rs MINA BRANKOVIĆ

Kurir