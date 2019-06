UBISTVO I SAMOUBISTVO OD KOJIH JE SARAJEVO U ŠOKU: Osumnjičeni koji se ubio u bekstvu je preživeo atentat pre pola godine, ali nije hteo da prizna da je video lice napadača! (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Mediji podsećaju da je Kurtić već bio poznat policiji, a na ispitivanju u vezi sa okolnostima ranjavanja inspektori su bili sigurni da je on mora da vidi lice svog nesuđenog ubice.

Kurtić i napadač su se mimoišli ispred fitness centra nekoliko sekundi pre nego što mu je, očigledno profesionalni ubica, pucao u leđa, a potom sa dva metka nameravao da ga dokrajči.

Samo zahvaljujući izuzetnoj fizičkoj snazi i konstituciji Kurtić je izbegao smrt.

Istraga o ovom zločinu nije daleko odmakla, kako je objašnjavano zbog "nesaradnje oštećene strane", ranjenog Kurtića koga su izrešetanog, ali pri svesti, pronašle njegove kolege i poznanici iz teretane i hitno prebacili u bolnicu.

Nakon više od pola godine, protekle subote, telo Amela Kurtića pronađeno je u okolini Konjica. Prema krakim navodima policije Kurtić je počinio samoubistvo.

Kurtić je, zajedno sa dvojicom svojih poznanika, Alemom Šojkom i Arminom Iglicom, bio osumnjičen za likvidaciju mladića Amara Kapidžića u naselju Sokolović Kolonija, koje je izvršeno prehodnog dana.

Kapidžić je brutalno upucan isped svoj kuće u ranim večernjim satima. Policija je nakon nekoliko sati ušla u trag osumnjičenima Šojki i Iglici i uhapsila ih, a trećeosumnjičeni Alem Kurtić je sam sebi presudio.

Može li se zločin u Sokolović Koloniji, likvidacija Amara Kapidžića, dovesti u vezu sa događajem iz novembra prošle godine, pokušajem ubistva Amela Kurića, trebalo bi da pokaže istraga koju vodi Kantonalno tužilaštvo Sarajevo.

Isto ovo tužiteljstvo vodilo istragu o atentatu na Kurtića koja nije dala opipljive rezultate. Tokom istrage preuzet je video-snimak sa jedne od kamera fitness centra. Na snimku koji je objavio portal Slobodna Bosna, jasno se vidi napadač na Kurtića, osoba sa kačketom obučena u crvenu jaknu i plave pantalone, koja najprije prolazi pored Kurtića, a potom ga sa leđa zasipa metcima iz revolvera.

Upozoravamo da je snimak uznemirujuć.

Da je reč o profesionalnom ubici govori to što je koristio prigušivač, kao i to što je pištolj držao u vrećici u kojoj su ostale i čaure. I policija i ljudi bliski Kuriću, uvereni su da je on vrlo dobro video lice revolveraša i da svesno i planski nije htio da ga "odrukai" tj. identifikuje.

