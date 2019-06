MIRSADA NIKADA NIJE VIDELA MORE: Srednjoškolka svaki dan radi na njivi i pomaže oko kuće! Vršnjacima koji joj se smeju PORUČILA OVO! (VIDEO)

Mirsada Hadžić, učenica prvog razreda srednje škole u Kozarskoj Dubici u Bosni i Hercegovini, ima samo jednu želju: da vidi more.

Međutim, život ove devojke se uveliko razlikuje od života mnogih njenih vršnjaka jer joj se otac teško razboleo kad joj je bilo samo deset godina, a ona je morala da preuzme posao na njivi. Iako se otac u međuvremenu pomalo oporavio, ona i dalje dane provodi radeći poljoprivredne poslove da olakša roditeljima, prenosi portal Dnevnick.

"Radim oko traktora puno poslova, tanjiram, orem sejem. Osim toga, hranim stoku, krečim kuću, uređujem oko kuće", rekla je ona, dodajući da je prvi put u traktor sela sa samo pet godina. Uz to, upisala je srednju farmaceutsku školu, a uči, priznaje, samo pre spavanja, kad pozavršava sve poslove.

U celoj priči, kaže, najteže joj pada kad joj se ljudi rugaju.

"Najgore mi je i najžalije što se ljudi smeju na moj račun. Pustim ih neka rade šta hoće. Ja da sam na njihovom mestu, mene bi bilo sram", kaže, dodajući da je u životu morala puno toga da se odrekne, a između ostalog, nikad nije išla na more.

"Na more nikad nisam otišla. Nisam osetila taj miris mora, taj pesak koji su svi u mom društvu osetili i ušli u to more", rekla je kroz suze, ali dodaje da nije sigurna da bi tu priliku mogla iskoristiti čak i da je dobije.

"Imam sve više i više poslova u poljoprivredi. Neki me pitaju zašto ne izlazim u grad, ja kažem ne mogu. Pre bih pomogla ocu, nego trošila pare okolo.

Pomozite roditeljima dok ih imate, kad ih ne budete imali, žalićete",zaključila je Mirsada.

Kurir.rs/Dnevnick

Foto: Screnshot

Kurir