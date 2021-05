ISTA DRŽAVA, ALI RAZLIČITI SVETOVI: U Banjaluci i Trebinju izraelska, a u Mostaru palestinska zastava! Izabrali strane pa navijaju

Na Balkanu je oduvek važilo pravilo da više volimo da vodimo tuđe brige i rešavamo nerešive probleme nego da se pozabavimo sopstvenim koje gurnemo uvek pod tepih. Kao i nebrojeno puta do sada trenutna dešavanja na Bliskom istoku prenela su se i na Balkan, hvala bogu ne ratna, ali navijačka da. Pa su neki, a posebno u Bosni i Hercegovini izabrali strane kao da je u pitanju fudbalska utakmica a ne krvavi rat.

Dok se na društvenim mrežama svakodnevno vode žestoke polemike u odbrani Izraela ili Hamasa, kao i osudi bombardovanja Gaze u kojoj je prema poslednjim podacima život izgubilo 27 dece, neki su otišli korak dalje.

A gde bi nego u Bosni i Hercegovini, gde se čini da su sva životna i egzistencijalna pitanja rešena poput vakcinacije, pandemije koronavirusa i boljeg života, pa eto da se reši i izraelsko-palestinsko pitanje.

Naprotiv, nijedno pitanje nije rešeno ni vakcine, ni pademija, a o ekonomiji da ne govorimo, ali se zato počelo kao da je u pitanju fudbalski meč počelo navijati za Izrael ili davati podršku Palestincima.

Najpre je na Palata Republike Srpske sinoć osvanula u bojama izraelske zastave. Predsednica RS Željka Cvijanović je preko Instagrama poručila:

"Podrška našim izraelskim prijateljima u nastojanjima da uspostave mir u zemlji".

Izraelska zastava pojavila se i podno Leotara u znak podrške u trenutnom sukobu.

Interesantno, kako to biva u Bosni odmah se neko dosetio pa je ni manje ni više nego na stari most u Mostaru, valjda kao znak protivteže ili kontre, okačio veliku palestinsku zastavu kao simbol solidarnosti sa Gazom, jer verovatno misle da onima na Bliskom istoku to znači mnogo.

Da li će doći i do mitinga podrške Izraelu i Gazi ostaje da vidimo.

U svakom slučaju evidentno je da dokle god bude trajao sukob na Bliskom istoku trajaće i navijanje po Bosni za jednu ili drugu stranu, pa kad se i ovaj ratni vihor zaustavi naćiće se nova tema za ubijanje dokolice i rešavanje svetskih problema.

Na kraju šta reći osim što je jedan tviteraš zapazio: "Ista država, a različiti svetovi".

Kurir.rs/A.Mlakar