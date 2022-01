MAGLA OKOVALA SARAJEVO Deo letova otkazan, a ostatak preusmeren na okolne zemlje

Magla je nastavila i danas stvarati probleme na Međunarodnom aerodromu Sarajevo. Pojedini letovi su već prolongirani, a drugi otkazani.

Prema informacijama objavljenim na zvaničnoj web stranici ovog aerodroma, dolazak aviona iz Stockholma kompanije Wizz Air je planiran u 12:10 sati, ali je odložen za 14:45 sati. Dolazak aviona Fly Dubaija iz Dubaija je otkazan, a planiran je u 16:15 sati.

Otkazan je let Austrian Airlinesa do Beča, a koji je planiran za 7 sati. Osim toga, otkazan je i let Turkish Airlinesa do Istanbula, a koji je planiran za 8:30 sati. Let Fly Dubaija do Dubaija planiran u 17:25 sati je takođe otkazan.

Ogromne gužve na aerodromu u Sarajevu, zbog magle otkazani skoro svi letovi

Podsećamo da su zbog magle 2. januara, otkazani skoro svi letovi s Međunarodnog aerodroma Sarajevo. To je za posledicu imalo stvaranje velikih gužvi na aerodromskom terminalu.

