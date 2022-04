PRIZNAO KRIVICU Jedna osoba poginula kada se pijan automobilom zabio u baštu kafića, osuđen na 3,5 godine zatvora

On se u pijanom stanju automobilom zabio u baštu kafića, a na kraju je istražiocima priznao krivicu.

Naime, Tužilaštvo Brčko distrikta okončalo je postupak protiv 25-godišnjeg Elmira Čolića, optuženog da je prošle godine u Gornjem Rahiću, upotrebom automobila izazvao opasnost po život većeg broja ljudi okupljenih ispred ugostiteljskog objekta Aščiluk.

Njemu su na teret stavljena teška krivična dela protiv opšte bezbednosti ljudi i imovine, usled kojih je jedna osoba smrtno stradala, dok je više njih provređeno i dovedeno u opasnost. Zbog toga je, kako navode iz tužilaštva, osuđen na tri i po godine zatvora, prenosi Srpskainfo.

- Nakon dvomesečne istrage Tužilaštvo distrikta optužilo je Čolića da je 16. maja prošle godine u stanju teškog pijanstva automobilom “golf 4” velikom brzinom udario u baštu lokala Aščiluk u G. Rahiću, gde je bio okupljen veći broj gostiju. On je motornom silom i udarom prednjeg dela vozila naneo teške telesne povrede Š. K. usled kojih je došlo do šoka i smrti. Istovremeno, došlo je do nanošenja lakih telesnih povreda osobama Z. K. i Dž. S, ali i izazivanja neposredne opasnosti po njihove živote, kao i živote M. L, A. R, A. M. i drugih osoba koja su se tu zadesile, naveli su iz brčanskog tužilaštva.

Tužilaštvo je 13. jula prošle godine podiglo optužnicu protiv Čolića tereteći ga za teška krivična dela protiv opšte bezbednosti ljudi i imovine.

U postupku pred Osnovnim sudom distrikta, tužilaštvo i optuženi nedavno su zaključili sporazum o priznanju krivice, u skladu s kojim je Čolić osuđen na kaznu zatvora od tri godine i šest meseci, prenosi Klix.

Izuzev odluke o krivičnopravnoj sankciji, optuženi presudu može da pobije žalbom pred Apelacionim sudom distrikta Brčko.

Kurir.rs/Blic