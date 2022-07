"MLADA SAM, POMOZITE MI" Bosanska majka-monstrum sa partnerom ubila sina (3), pa poslala JEZIVU poruku iz zatvora (VIDEO)

Ena Lipa je osuđena za ubistvo sina Smaje Ćesira (3), a taj zločin potresao je celu BiH. Njena kazna je 45 godina. U snimku koji je isečak iz emisije u kojoj je emitovana njena ispovest iz zatvora, ona tvrdi da se kaje, ali šokira sve molbom "da joj se pomogne, jer je mlada i ima samo 30 godina". Potom svu krivicu svaljuje na svog tadašnjeg partnera, očuha nesrećnog deteta. Snimak se ponovo našao na društvenim mrežama i podsetio sve na surovost ove majke monstruma.

Ona zločin nije počinila sama. Očuh, baba i deda, koji je u međuvremenu umro, osuđeni su na ukupno 97 godina zatvora.

Njen partner Salig Arnautović i Ena kontinuirano su od sredine decembra 2013. tukli malog Smaju u kući u Hadžićima. Očuh i majka su 25. februara 2014. pojačali muziku na tranzistoru u sobi, a potom pesnicama i kaišem sa metalnom kopčom udarali dečaka po svim delovima tela. Udarci koje su mu zadali, izazvali su krvarenje u mozgu i otok, što je dovelo do smrti. Na telu dečaka pronađeno je više od 30 lakših i više težih povreda.

Ona se i ranije pravdala da je zločin učinila pod pritiskom partnera.

- On je jedan monstrum koji se drogirao. Pretio mi je da će mi ubiti oca, majku i dete ako ga prijavim. To je, jednostavno, bio strah. Ja jesam kriva što ga nisam prijavila, ali me je jednostavno bio strah - govorila je Ena.

