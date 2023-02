MILAN MLADENOVIĆ POSTHUMNO PROGLAŠEN POČASNIM GRAĐANINOM SARAJEVA: Odluka donesena jednoglasno

Gradsko veće Grada Sarajeva na današnjoj sednici usvojilo je odluku kojom je Milan Mladenović posthumno proglašen počasnim građaninom Sarajeva.

Odluka je na sednici donesena jednoglasno, sa 25 glasova za, čime je frontmen EKV-a, 29 godina nakon smrti prvi put dobio adekvatno priznanje u gradu u kojem je proveo deo svog detinjstva.

"Milan Mladenović je arhetipska pojava na rok sceni bivše Jugoslavije. Njegovo delovanje u velikoj je meri obeleženo i borbom protiv narastajućeg primitivizma krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog vekaa. Borio se za mladost koja je zenit doživela pred početak mračnih ratnih godina", stoji u predlogu koji je Gradskom veću uputio Toni Vukadin.

U odluci se govorilo i o Milanovoj ljudskoj veličini koja se naročito pokazala tokom devedesetih godina.

"Kada su svi nemo ćutili, Milan je na dodeli nagrade za grupu godine rekao: 'Nama je vrlo olakšano da osvojimo ovu nagradu, zbog toga što mnogi naši drugovi su morali da napuste ovu zemlju, a neki od njih ovog trenutka možda su živi, a možda i nisu živi - u Sarajevu, Zagrebu, Dubrovniku, Rijeci'", naglašava se.

Svoj antiratni angažman nastavio je kroz sastav Rimtutituki koji su činili brojni beogradski muzičari, a koji je nastao kao revolt zbog svih dešavanja u već tada bivšoj Jugoslaviji.

Na nastup koji se trebao održati 1993. godine u Banja Luci odbio je doći iz protesta što je srušena banjalučka džamija Ferhadija.

Nakon svih dešavanja u Jugoslaviji, videvši da ne može pomoći, Milan je odlučio otići u Brazil. Tu snima i svoj poslednji materijal "Angel's Breath" koji obiluje spiritualizmom i brojnim temama.

Upravo s ovog albuma najpoznatija je pjesma "Crv" koju je Milan napisao zajedno sa svojom devojkom.

"Mi smo spontano napisali tu pjesmu. Ne znam da li znate koji je direktan povod za nastanak te pesme. Mi smo tada bili u Brazilu. To je bio 5. februar 1994. godine. Tog dana su granatirane Markale u Sarajevu. To je nas, naravno, jako potreslo. Imali smo jedan razgovor, nakon što smo saznali te vesti. Suba, on i ja smo sedili, pričali satima o svemu što se dešava i prosto seli i napisali u jednom dahu tu pesmu", ispričala je Maja Maričić u izjavi za srbijanske medije.

