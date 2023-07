SNIMAK DRAME KOD TREBINJA! Zaustavio auto iz Srbije i počeo da viče: Jel tako gospođice BACATE SMEĆE kroz prozor i u Kraljevu?!

Dramatična scena zabeležena je kod Trebinja kad je jedan muškarac nasred puta zaustavio automobil kraljevačkih tablica.

Muškarac je navodno zamerio putnicima iz automobila što tokom vožnje bacaju smeće kroz prozor.

- Jel bacate u Kraljevu smeće tako kroz prozor uz auta? A gospođice - pitao je muškarac koji snima muškarca i ženu iz automobila.

Vozač je pokušao da se opravda rečima da devojka nije bacila smeće nego da je slučajno izletelo.

- Nije joj izletelo nego sam ja video da ste bacili. Nemoj to da radiš ovde. Jeste čuli? Zašto bacaš to čoveče? Jesi li normalan? Zabolelo me to brate! Ja to u Srbiji ne radim nikad. Ja kad dođem u Srbiju to nigde nikada ne radim - rekao je muškarac koji je očigledno iz okoline Trebinja.

Za sada nije poznato kad je tačno zabeležena dramatična scena, međutim, komentari se neprestano ređaju na društvenim mrežama, a većina korisnika je stala na stranu muškarca koji snima.

- To brate! To se zove patriotizam i ljubav prema svojoj zemlji, a ne krstovi, meseci, zvezde, šahovnice, ljiljani i trobojke. Svaka ti čast ljudino - navodi jedan korisnik.

- Ma da mi je iz oka ispao neka si mu rekao! Mami svojoj neka baci - dodaje drugi korisnik.

- Lako je za ove iz Kraljeva. Najjači su ovi iz Dojčlanda kad dođu i bacaju. Čim uđu u BiH zaborave dobre manire i postanu Indijanci - navodi treći korisnik.

(Kurir.rs)