"U MALIM SREDINAMA STRAH OD ODMAZDE LOKALNIH SILEDŽIJA JE OGROMAN" Advokat o KLJUČNOM razlogu ubistva u BiH: NEČUVENI propusti

Činjenica je da se brojna pitanja nameću u vezi tragedije koja se desila u Bosni i Hercegovini.

Gost advokat Predrag Savić gostovao je u studiju Kurir televizije u razgovoru sa voditeljkom i urednicom Snežanom Petrović o dešavanjima u BiH.

On je prvo istakao da je država Bosna i Hercegovina pala na ispitu i to smatra neminovnim, jer se zločin dogodio uz mnogo katastrofalnih propusta. Dogodio u maloj sredini, a počinio ga je čovek koji je prevejan zločinac i koji je bio privilegovan u BiH, istakao je Savić.

- On je bio slavan kao bodi bilder. Čak mu je oprošteno i nakon što je ubio turske državljane, to što ih je na kraju opljačkao. Neko iz policije je morao da kaže gde je sakrivena ova žena sa detetom. Imate situaciju gde je sudija trebala da spreči porodično nasilje, ona brka imena, piše kao da piše nogama to je urađeno u takvom haosu, pobrkana su imena, a nečuveno je da niko ništa nije učinio da zaštiti ovu ženu! Jedan totalni haos iz kojeg izlazi troje ubijenih i troje povređenih, i to su teške telesne povrede. Naravno jedino što ostaje je revolt javnosti - začuđen je Savić.

On podseća da tužioci i sudije u malim sredinama ne smeju ništa protiv kriminalaca u malim sredinama.

- Sudovi u malim sredinama su ukinuti jer tu vladaju kumovske, rođačke i političke veze i strah je u malim sredinama jer se svi znaju i kada treba postupati protiv nekoga kao što je Nermin, svi zatvaraju oči. To je mala sredina i zato se često događaju ovakve stvari. Zato su ukinuti u Srbiji opštinski sudovi, jer je mala sredina, a jedan od razloga je bilo nepostupanje protiv lokalnih moćnika. Zbog takvih kabadahija je strah na najvećem mogućem nivou. Odgovornost ove sutkinje mora da se istraži! - ukazao je Savić i dodao:

- Dokaz da živimo u vremenu crne hronike je momenat u kome je više od 15.000 ljudi pratilo ovaj događaj i čak ga odobravalo! Narod tamo je tek sada progovorio, kao da se oslobodio straha! - primetio je Savić.

