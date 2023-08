"OVDE OPTUŽUJU ŽENE DA SU SAME KRIVE ŠTO IH JE NEKO UBIO" Anita Marković zgrožena zločinom u Gradačcu: Sramno je šta govore!

Postoji nešto zajedničko svim ili barem gotovo svim ubistvima žena koje su počinili muškarci, a to je kontinuirano nasilje kojem su bile izložene pre ubistva.

Od početka ove godine, čak osamnaest žena je ubijeno u partnerskom ili porodičnom nasilju.

Najmlađa žrtva je imala samo dve godina, a 18. maja obeležava se Nacionalni dan sećanja na žene koje su žrtve nasilja.

Gošća "Pulsa Srbije" koja se u svojoj organizaciji bori protiv nasilja je Anita Marković, Ženska solidarnost.

Prvo je rekla da postoji način da se proveri rizik za potencijalno ubistvo kada se prijavi porodično nasilje.

- Kada god se desi neka vrsta nasilja, postoji način da se proveri da li postoje rizici za ubistvo žene od strane muškarca. Za to se ovakve organizacije bore i pišu spisak rizika, koji vrlo lako može da se proveri. Lako bi mogao svaki policajac da uvidi da li postoje rizici koji bi mogli da ukažu da postoji šansa da dođe do ubistva. To su razne eskalacije nasilja, da li postoji oružje u kući, itd. dakle, vrlo lako je proverljivo, samo je pitanje volje i na koji način određene institucije vrše uvid.

Potom je rekla da se ženama ne veruje kada su u strahu, pa je pomenula primere:

- Razlozi su brojni, ali volela bih da izdvojim da je to način življenja u patrijarhalnom društvu, tu se promovišu vrednosti uverenja da je žena na neki način odgovorna za nasilje koje je doživela. Sa jedne strane da li se nije dovoljno zaštitila ili je na neki način to izazvala. To su uverenja koja mogu podstići reakciju. To je jedan od razloga zašto se ženama ne veruje. Pričaju ako je ona to sazlužila, zašto bi morali da reaguju.

