SLAGAO DA IMA 1.300 € PENZIJU, AUTO I KUĆU, DA BI JE OŽENIO: Podsetio me na Džeja, odmah sam mu se javila i on se doselio kod mene

Jedna nesvakidašnja ljubavna priča dolazi iz BiH, akteri su Ramo i Senije, a kako su ispričali, da bi je osvojio, služio se lažima.

Ramo (64) iz Liskovca, iz BiH, i Senija (60), žive u selu Grabovac. On se doselio kod nje u kuću, ali, nisu venčani. Svoju priču podelili su za Jutjub kanal "TV Krajina".

Kaže da ima sedmoro dece i sve je ostavio zbog nje.

- Samoća nas je navela na ovo, da nismo sami, da imamo jedno drugo - kaže Ramo na pitanje kako su rešili da žive zajedno.

Senija je ispričala da ga je našla na Fejsbuku i kada je videla njegov profil dopao joj se.

foto: Printscreen/Youtube/TV Krajina

- Podsetio me je na Džeja, poslala sam mu zahtev, on me pitao, već me je ujutru u četiri zvao, ali nisam htela odmah da se javim. Ramo kaže da mu se ona jako svidela i da je zato zvao odmah ujutru. Zatim su se putem video poziva čuli odmah ujutru, a ona je pokušala još nekoliko puta da ga pozove tog dana.

- Ispričao mi je da ima 1.300 evra penzije, "mercedes", što je meni odgovaralo, izašla bih negde, sama sam - priča ona.

Ramo kaže da je radio u Austriji, a Senija dodaje da je rekao da ima i dobru kuću, da ona ima svoju penziju isto, te da joj je to sve odgovaralo.

- Došao je on prvo kod mene da živi, jedno mesec dana i nakon toga, nema njegove penzije. Izlazili smo, plaćao sve, išli na muziku, džentlemn pravi. Bili smo tada u vezi, klimavo još, nisam se odlučila da živimo zajedno. Nakon mesec dana smo odlučili da on dođe kod mene - objasnila je ona.

foto: Printscreen/Youtube/TV Krajina

Kada se doselio kod nje, sve je bilo u redu, ali nakon dužeg vremena se zapitala što je nikad nije pozvao kod njega, da vidi kuću.

- Rekoh, ajmo malo tvojoj kući, kažeš da si sam, sumnjam da si oženjen. Odveo me u Liskovac, a ne u Bihać, malo me je lagao. Meni se baš nije svidela kuća. Prošao jedan mesec, nema penzije, ja ćutim. Drugi mesec nema penzije, treči, nema penzije. Ja ga pitala da li dobija penziju, on kaže nije video poštara. Četvrtog meseca reko, "ajmo u poštu, gde primaš penziju". I onda se on razotrkio da nema penzije, da je dužan, da nema kuće u Bihaću i sve što je obećao sve je slagao. Sem istine, da mi neće faliti vode, drva, jaja i kobasica - ispričala je ona detaljno.

On je to potvrdio sve i rekao da je ne bi drugačije oženio, da je nije lagao.

- Na taj način sam morao da je osvojim, nisam mogao drugačije. Sada ovde normalno živim, sve mi odgovara. Ne radim ništa, uživam, imam dva auta. Da nisam znao da slažem, sada mi ne bi bilo ovako dobro - rekao je on.

Nije više lagao, mogu da mu verujem na reč. Ima šest meseci kako živimo zajedno i sve je u redu. Njegova deca me zovu, jave se, poštuju me - rekla je ona.

Više o ovoj nesvakidašnjoj priči možete da pogledate u sledećem video snimku:

(Kurir.rs/I.R./TV Krajina)