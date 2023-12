UBILA SE CELA PORODICA KOD PRIJEDORA: Detalji nezapamćene tragedije, ostavili oproštajno pismo, nisu više mogli da izdrže

Nezapamćena tragedija potresla je selo Dobrljin kod Prijedora u kome su pronađena tela dve žene i ranjenog muškarca koji je nešto kasnije podlegao povredama.

Istragom je utvrđeno da se radi o dvostrukom ubistvu i samoubistvu.

ATV nezvanično navodi da su u pitanju članovi jedne porodice odnosno majka i njeni ćerka i sin koji su prema preliminarnim rezultatima istrage odlučili da se zajedno ubiju. Na to ukazuje oproštajno pismo koje je pronađeno tokom uviđaja, a u kome su najavili šta će učiniti i šta ih je navelo na taj očajnički korak.

Razlog za to je teška životna priča i tragedija koja je porodicu zadesila u maju kad su zbog leukemije ostali bez najmlađeg člana porodice. ATV navodi da porodica nije mogla da se nosi sa tim gubitkom zbog čega su odlučili da dignu ruku na sebe. To su učinili tako što je brat pištoljem ubio majku i sestru, a potom okrenuo cev ka sebi. To su navodno najavili i u pismu.

Policija je saopštila da su u Dobrljinu pronađena tela Z.Z. i Lj.K. i muškarca Ž.Z. koji je imao teške telesne povrede nastale delovanjem vatrenog oružja, a koji je preminuo tokom transporta do bolnice.

- Uviđajem kojim je rukovodio tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor utvrđeno je da se radi o ubistvu i samoubistvu - navode iz policije.

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja. Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org. Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni.

(Kurir.rs/ATV/Preneo Z.Ko/Foto:Ilustracija)