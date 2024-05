DODIK ŠOKIRAO NAJAVOM SEDNICE VLADE RS: U Srebrenici ćemo predložiti miran razlaz Srpske i Federacije BiH

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je odlukom o rezoluciji o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a potpisan kraj BiH i najavio da će sutra sa sednice Vlade Srpske u Srebrenici federalnoj strani biti predložen miran razlaz.

"Da li će to sve biti ubrzano ili u neko dogledno vreme to je stvar procesa. Mi biramo mirni razlaz i to ćemo predložiti sutra sa sednice Vlade u Srebrenici. Predložićemo federalnoj strani", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da je Republika Srpska i FBiH su sporazumne strane Dejtonskog sporazuma, a time i Ustav BiH.

Naveo je da je u pitanju opsežna pokvarena intervencija međunarodne zajednice, međunarodnog faktora.

"Akcenat je na sve bacilo funkcionisanje zajedničkih institucija koje su opet oni svojim sponzorstvom itekako rušili inkognito radi na tome da predlože i obezbede podršku Nemačkoj. U tom pogledu ne obaveštavaju organe BiH. Organe BiH koje oni tako forsiraju da funkcionišu nisu doneli nikakvu odluku", navodi Dodik.

Predsednik Srpske navodi da je očigledan primer gde je, kako kaže, jedan ambasador Ujedinjenih nacija podržan od strane bošnjačkog člana Predsedništva BiH.

"Sve je to sramno i to znaju veoma dobro Amerikanci, Britanci, Nemci i svi ostali koji se ovde mešaju, verovatno kalkulišući da je to potrebno da se uradi jer će Srbi nekoliko dana galamiti, a onda će nestati", zaključio je Dodik.

