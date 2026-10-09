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Službenici Uprave policije danas su, zajedno sa Agencijom za nacionalnu bezbednost i uz podršku međunarodnih partnera, realizovali ciljanu i koordinisanu akciju usmerenu na sprečavanje, otkrivanje i neutralisanje nezakonitih aktivnosti na teritoriji Crne Gore.

U današnjoj akciji otkriveno je i procesuirano pet državljana Ruske Federacije, i to: M. Z. (36), S. B. (36), K. D. (21), V. Z. (36) i P. L. (46), koji su pre nepuna dva dana ušli u Crnu Goru i boravili na njenoj teritoriji.

Nakon sprovedene kriminalističke, operativne i obaveštajne obrade, utvrđeno je da ova lica ne mogu da nastave boravak u Crnoj Gori, te su im, u skladu sa Zakonom o strancima, doneta rešenja o proterivanju iz Crne Gore iz razloga nacionalne i unutrašnje bezbednosti države.

Navedena lica boravila su u jednom hotelu u Risnu, na teritoriji opštine Kotor, nakon čega su dovedena u službene prostorije policije radi sprovođenja daljih službenih mera i radnji.

Foto: Mup CG

Tokom sprovedenih kriminalističkih radnji, kod ruskih državljana pronađena je i oduzeta sofisticirana digitalna oprema i uređaji, uključujući opremu visoke rezolucije, dron, kameru, GoPro kameru, kao i više telefonskih uređaja. Oduzeta oprema biće predmet odgovarajućih veštačenja i analiza, u cilju utvrđivanja njene namene i svrhe korišćenja na teritoriji Crne Gore.

O događaju su obavešteni Više državno tužilaštvo u Podgorici i Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru.

Foto: Mup CG

Lice M. Z. prepoznato je kao vođa i pripadnik ruske političko-hibridne mreže „Rybar“. Njemu je, zbog navedenog delovanja, Evropska unija uvela restriktivnu meru koja se odnosi na zabranu ulaska i tranzita preko teritorije država članica Evropske unije, a u vezi sa aktivnostima koje podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.

Foto: Mup CG

Pravovremenom i koordinisanom reakcijom, organi bezbednosno-obaveštajnog sektora sprečili su potencijalno štetno delovanje ovih lica na teritoriji Crne Gore, potvrđujući opredeljenost institucija za doslednu primenu zakona, zaštitu nacionalne bezbednosti i jačanje vladavine prava, kao ključnih principa na kojima počivaju evropske integracije i temeljne vrednosti savremene Evrope.

Uprava policije i Agencija za nacionalnu bezbednost nastavljaju odlučno, zajedničko i koordinisano delovanje u cilju zaštite nacionalne i unutrašnje bezbednosti Crne Gore, očuvanja stabilnog bezbednosnog ambijenta, sprečavanja nezakonitih aktivnosti i pravovremenog prepoznavanja i suzbijanja bezbednosnih rizika i pretnji, uz kontinuirano unapređenje bezbednosti svih građana.