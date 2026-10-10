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Službenici Odeljenja bezbednosti Berane su, nakon mera i radnji koje su preduzeli u postupanju po prijavi, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju lišili slobode operativno interesantno lice (OIL), R.G. iz Berana, zbog sumnje da je izvršio krivično delo trgovina ljudima u sticaju sa krivičnim delom silovanje, na štetu punoletne ženske osobe.

Policijsko–tužilačke mere i radnje ukazuju na sumnju da je R.G. krivična dela izvršio na način što je, u periodu od 02.09. do 05.09.2026. godine, pod prisilom, protivno njenoj volji, držao oštećenu u kući koju koristi, radi njene seksualne eksploatacije. On je, kako se sumnja, u navedenom periodu, nad njom u nekoliko navrata izvršio silovanje, a takođe je primoravao i na seksualne odnose sa drugim licima za šta je uzimao novac.

O događaju je, odmah po prijavi, upoznat nadležni državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Belom Polju, koji je, nakon sagledavanja spisa predmeta, ocenio da se u radnjama R.G. stiču bitni elementi krivičnog dela trgovina ljudima u sticaju sa krivičnim delom silovanje, te naložio da se lice liši slobode.

Krivično delo otkriveno je na osnovu operativnog rada policijskih službenika, a Policija je dalje aktivnosti, u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, izvela pažljivo, kako bi se odgovorno lice privelo pravdi a žrtva zaštitila od dalje seksualne eksploatacije.

Osumnjičeni R.G. je, uz krivičnu prijavu, u zakonom propisanom roku priveden nadležnom državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Belom Polju, zbog sumnje da je izvršio navedena krivična dela.

Policijski službenici nastavljaju sa preduzimanjem sveobuhvatnih i intenzivnih mera i radnji, usmerenih na sprečavanje, otkrivanje, lišenje slobode i procesuiranje lica koja su počinila krivično delo ili lica koja se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog dela trgovina ljudima, kao i aktivnosti na pružanju zaštite licima oštećenim u ovim krivičnim delima.