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Crna Gora i Hrvatska su danas ostale pri suprotnim stavovima o vlasništvu nad školskim brodom "Jadran", jednom od najdugotrajnijih sporova te dve države, ali su se saglasile da nastave konsultacije i da razmotre dokumentaciju koja bi mogla da vodi ka rešenju.

Posle današnjeg prvog formalnog sastanka komisija dve zemlje, koje se bave statusom jedrenjaka i sukcesijom vojne imovine bivše Jugoslavije, ministarstvo odbrane Crne Gore je saopštilo da ostaje pri stavu da je brod "Jadran" crnogorsko vlasništvo.

Sa druge strane, ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske je saopštilo da Zagreb ostaje pri stavu o vlasništvu nad školskim brodom "Jadran" i da očekuje rešavanje tog dugogodišnjeg otvorenog pitanja, kao i ostalih pitanja sukcesije vojne imovine.

Komisije su predvodili crnogorski ministar odbrane Dragan Krapović i hrvatski ministar spoljnih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman.

Foto: Printscreen Vijesti.me/Siniša Luković

Obe strane su navele da bi dalje konsultacije i razmatranje predstavljene dokumentacije trebalo da doprinesu nalaženju rešenja u duhu dobrosusedskih odnosa, ali nisu saopštile kada će biti održan naredni sastanak.

Spor oko broda "Jadrana" je poslednjih meseci ponovo došao u središte odnosa Hrvatske i Crne Gore, u trenutku kada Podgorica pokušava da ubrza završnicu pregovora sa Evropskom unijom (EU) o članstvu.

Hrvatska je u julu poručila da rešavanje otvorenih bilateralnih pitanja smatra važnim za završetak crnogorskih pregovora sa EU, navodeći među njima povratak broda "Jadran", pitanje ratnih zarobljenika i bivšeg logora "Morinj", nestale osobe, imovinska prava hrvatskih državljana, morsku granicu i druga pitanja proistekla iz ratova 1990-ih.

Crna Gora je trenutno najnaprednija država kandidat za članstvo u EU i do jula je privremeno zatvorila 18 od 33 pregovaračka poglavlja.

Jedrenjak "Jadran", dug oko 60 metara, izgrađen je u Nemačkoj 1933. godine za mornaricu tadašnje Kraljevine Jugoslavije i decenijama je služio za obuku generacija jugoslovenskih mornaričkih kadeta.

Foto: Wikimedia

U vreme socijalističke Jugoslavije brod je najveći deo vremena bio vezan za mornaričke ustanove na hrvatskoj obali, a njegova glavna baza bio je Split. Krajem 1990. iz Splita je upućen na veliki remont u tadašnji vojni remontni zavod u Tivtu, gde ga je zatekao raspad Jugoslavije. Brod nije vraćen u Split i danas je deo mornarice Vojske Crne Gore.

Pitanje broda "Jadran" je poslednjih dana dodatno prošireno pošto je Grlić Radman rekao da Zagreb raspolaže dokumentacijom o vojnoj imovini iz Hrvatske vrednoj više od 2,7 milijardi dolara, koja je, prema hrvatskom tumačenju, završila u Crnoj Gori tokom raspada Jugoslavije.

Hrvatski diplomatski izvor je ove nedelje precizirao da taj iznos ne predstavlja novi finansijski zahtev Podgorici, već procenu ukupne vrednosti vojne imovine obuhvaćene dokumentacijom o sukcesiji, uključujući brodove i drugu opremu. Prema tom izvoru, brod "Jadran" je samo najpoznatiji deo mnogo šireg pitanja.

Uoči današnjeg sastanka, Krapović je rekao da Crna Gora nikada nije primila formalni zahtev kojim Hrvatska potražuje vojnu imovinu vrednu 2,7 milijardi dolara i odbacio tvrdnju da Podgorica ima takav dug prema Zagrebu.

Krapović je kazao da Crna Gora ostaje otvorena za razgovor o brodu "Jadranu", uključujući zajedničke obuke i druge oblike saradnje, ali je odbacio mogućnost da jedrenjak plovi pod dve zastave.