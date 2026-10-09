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Beranska policija uhapsila je R.G. iz Berana zbog sumnje da je punoletnu žensku osobu nekoliko dana protiv njene volje držao u kući radi seksualne eksploatacije, napastvovao je i primoravao na intimne odnose sa drugim osobama za novac, saopšteno je iz Uprave policije.

Policija je u Beranama, nakon mera i radnji koje su preduzeli postupajući po prijavi, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju uhapsila operativno interesantnu osobu (OIL), R.G. iz Berana, zbog sumnje da je izvršio krivično delo trgovina ljudima u sticaju sa krivičnim delom silovanje, na štetu punoletne ženske osobe.

"Policijsko – tužilačke mere i radnje ukazuju na sumnju da je R.G. krivična dela izvršio na način što je, u periodu od 02.09. do 05.09.2026. godine, pod prisilom, protivno njenoj volji, držao oštećenu u kući koju koristi, radi njene seksualne eksploatacije. On je, kako se sumnja, u navedenom periodu, nad njom u nekoliko navrata izvršio silovanje, a takođe je primoravao i na seksualne odnose sa drugim licima, za šta je uzimao novac", piše u saopštenju.

Iz Uprave policije navode da je odmah po prijavi upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji je, nakon sagledavanja spisa predmeta, ocenio da se u radnjama R.G. stiču bitni elementi krivičnog dela trgovina ljudima u sticaju sa krivičnim delom silovanje, te naložio da se pomenuta osoba uhapsi.

"Krivično delo otkriveno je na osnovu operativnog rada policijskih službenika, a policija je dalje aktivnosti, u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, izvela pažljivo, kako bi se odgovorno lice privelo pravdi, a žrtva zaštitila od dalje seksualne eksploatacije", poručili su u saopštenju.