CRNOGORSKA VLADA PROTIV ISTORIJSKIH ČINJENICA: Novi zakon koji je predložio Albanac oštro kažnjava sve koji negiraju zvaničnu istoriju!

Današnja odluka Vlade usledila je pošto su u Budvi ove godine postavljani bilbordi kojima se veličao ulazak srpske vojske 1918. godine, posle Prvog svetskog rata. Najviši državni zvaničnici su tada osudili postavljanje bilborda navodeći da predstavljaju "falsifikovanje istorije" i "atak na državu".

U predlogu koji je u međuvremenu objavljen na sajtu Vlade Crne Gore se navodi da se neprimerenim i obmanjujućim sadržajima koji izazivaju uznemirenost i negodovanje građana smatraju "netačno iznošenje i negiranje jasno utvrđenih istorijskih činjenica u vezi Crne Gore, iznošenje činjenica kojima se narušava teritorijalni integritet ili veliča okupacija Crne Gore, saradnja sa okupatorom ili se zastupaju fašističke, šovinističke i nacističke ideje i ideologije".

Takođe se propisuje da će se preduzetnik koji učini prekršaj kazniti novčanom kaznom od 500 evra do 5.000 evra, odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 300 evra do 2.000 evra, a fizičko lice kaznom od 300 evra do 1.000 evra ili kaznom zatvora do 60 dana. Predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Dragan Pejanović kazao je posle sednice Vlade da će se prekršajima kojima se narušava javni red i mir smatrati i radnja učinjena putem oglasnih i reklamnih objekata i panoa.

"Vlada predlaže novi član kojim se propisuje prekršaj za lice koje na javnom mestu putem tih objekata i panoa objavljuje neprimerene i obmanjujuće sadržaje koji izazivaju negodovanje građana", kazao je Pejanović. Pored kazne Vlada predlaže i uklanjanje objavljenog sadržaja kao zaštitnu meru.

Na pitanje novinara da li se na taj način poništava sve ono što Vlada Crne Gore ne smatra istorijskim činjenicama, ministar kulture Aleksandar Bogdanović je rekao da su osnov za donošenje ovakvog zakonskog rešenja našli u presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Graudi protiv Francuske koji se odnosio na umanjenje holokausta u jednoj knjizi, kada je Sud utvrdio to ne može predstavljati slobodu izražavanja. Izmene zakona je predložio potpredsednik Skupštine Genci Nimanbegu, inače funkcioner koalicije "Albanci odlučno".

