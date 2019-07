SMANJENO DELOVENJE KRIMINALNIH GRUPA U CRNOJ GORI: Policija im uputila oštro upozorenje!

Istovremeno, on je na konferenciji za novinare, na kojoj su predstavljeni rezultati rada policije, upozorio kriminalce da su ugroženi i da moraju da se paze, prenosi Vijesti.

On je dodao i da obaveštenja da im je život ugrožen dobijaju uglavnom ljudi iz kriminalnog miljea i da to nije pojava nego slučaj.

"To je naša sugestija i mi u tom trenutku saopštavamo ono što imamo. To znači da to lice treba da vodi računa o radijusu kretanja, pojavljivanju na javnim površinama, povećanim merama opreza, uz ono što je realnost i istina da svako od tih lica veoma dobro zna šta je činio u prethodnom periodu i zašto te aktivnosti u konkretnom imaju odgovornosti", rekao je Veljović.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: EPA

