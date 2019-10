MEDOJEVIĆ STRAHUJE ZA ŽIVOT: Sistematski me proganjaju, hoće da me strpaju u zatvor da bi me lakše likvidirali

Medojević najavljuje da će pomoć zatražiti i od Brisela.

"Sistematski me proganjaju, jer se godinama borim protiv kriminala, korupcije i šverca u Crnoj Gori. Hoće da me strpaju u "Spuž" na pravdi boga ne bi li me tamo lakše likvidirali! Sve sam to prezentovao Partiji evropskih konzervativaca i reformista i očekujem pozitivnu reakciju iz Brisela", kaže Medojević.

"Državni tužilac je stavljen u funkciju moje eliminacije... Nakon mojih govora u parlamentu o optužbama za ratne zločine u Cavtatu 1991/92. godine, veza sa farmaceutskom mafijom i sa najvećim kriminalnim kartelom koji švercuje drogu, cigarete i pere prljave pare, specijalni tužilac je krenuo i u ličnu odmazdu, teško zloupotrebljavajući ovlašćenja koja ima. Sad mi se pakuje učešće u kriminalnom kartelu koji je finansirao kampanju DPS. Nemam dilemu da je Đukanović spreman da me likvidira. Ne bi mu bio prvi put", rekao je Medojević na sastanku sa Ričardom Milsomom, izvršnim direktorom ECR, a u saopštenju prenosi PzP.

(Kurir.rs/Novosti.rs/V.K./Foto: Profimedia)

Kurir