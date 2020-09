KRIVOKAPIĆ: Udba naručila nemire u Crnoj Gori, žele da stvore podele! Ne nasedajte!

Nerede prave oni kojima to odgovara. I predsednik i premijer tokom kampanje poručivali su ljudima da treba da se sele, kaže lider crnogorske opozicije

Samo dan-dva nakon završenih izbora u Crnoj Gori izbili su i prvi sukobi. Policija je intervenisala u Podgorici jer su nemire pravile pristalice Mila Đukanovića (DPS) i pristalice pobedničke koalicije: paljene su baklje, letele su kamenice, u tuči je povređeno više osoba, a nekoliko je privedeno.

Nosilac liste „Za budućnost Crne Gore“ Zdravko Krivokapić poručio je da ovi incidenti ne treba da služe na čast nikome, ali je optužio Udbu (službe državne bezbednosti) da stoji iza nemira i da naručuje podele.

Pobeda čista kao suza

- Nerede prave oni kojima to odgovara. I predsednik i premijer tokom predizborne kampanje poručivali su ljudima da treba da se sele. Govor mržnje nije potreban u ovom trenutku. Ruka pomirenja je pružena svima. To ne odgovara samo jednoj strani, koja sada pokušava Udbom da dođe do poboljšanja rezultata, što je nemoguće. Naša pobeda je čista kao suza - istakao je Krivokapić.

Komentarišući pozive koji su se pojavili na društvenim mrežama, a koji pozivaju na „odbranu države od izdajnika i tuđina, bunt Crnogoraca, okupljanje na gradskom trgu u Podgorici“, Krivokapić kaže da to doživljava kao revanšizam, ali poziva na spuštanje tenzija.

I lider koalicije „Mir je naša nacija“ Aleksa Bečić poručio je povodom incidenata na ulicama da su građani u obavezi da obezbede mir u zemlji.

Sačuvajmo mir

- Ako sačuvamo mir, možemo imati sve, ako izgubimo mir, ne treba nam ništa. Mir i dostojanstvo, mudra i hladna glava su nešto što je svima u Crnoj Gori najpotrebnije u ovom trenutku - rekao je Bečić.

Uprkos pozivima na ublaženu retoriku, otrovne strelice su nastavile da dolaze, i to od nosioca liste DPS u Andrijevici i predsednika opštine Srđana Mašovića, koji je za loše rezultate optužio crkvu. DPS je inače u toj opštini posle devet godina izgubio vlast, a Mašović je poručio da se povlači iz politike.

Aleksandar Radić Moguće povlačenje priznanja Kosova foto: Marina Lopičić Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da bi bilo veliko iznenađenje ako nove vlasti ne bi pokrenule pitanje povlačenja priznavanja nezavisnosti Kosova: - Đukanović je imao pogrešnu politiku da se Crna Gora može graditi samo povlačenjem antisrpskih poteza u spoljnoj i regionalnoj politici. Eventualni stav o povlačenju priznanja bi u najmanju ruku predstavljao akt unapređenja dobrosusedskih odnosa. Ni u kojem slučaju ne treba izjednačavati povlačenje priznanja sa istupanjem iz NATO. Priznavanje Kosova nije smelo ni da se dogodi, ni da dođe na dnevni red i tu je Crna Gora, u najmanju ruku, morala da bude neutralna, odnosno nije smela da ga prizna.

DPS u panici Milo izvodi svoje na ulicu U javnosti se pojavila vest da je DPS Mila Đukanovića pozvao 6. septembra svoje pristalice na skup na Trgu nezavisnosti u Podgorici, i to s porukama „Nema izgovora“, „Pokažimo da nas ima mnogo“ i „Crna Gora pre svega“. Ista poruka podeljena je i na Vajber zajednici DPS, ali je ubrzo stiglo zvanično saopštenje DPS, u kojem se tvrdi da oni ne stoje iza tog poziva. - Organizatori su određene patriotske organizacije koje ni na koji način nisu povezane s našom partijom - izjavio je Miloš Nikolić, portparol DPS.

