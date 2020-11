POLICIJSKI ČAS OD 7 UVEČE DO 5 UJUTRU: U Crnoj Gori pogoršana situacija, uvode se oštrije mere!

U vladinom saopštenju se navodi da je dodatna mera doneta na predlog Instituta za javno zdravlje, pa će tako ugostiteljske i uslužne delatnosti raditi do 18 sati, umesto do 20, a policijski čas će trajati od 19 do 5 sati ujutru, umesto od 21 sat, kako je bilo do sada.

Nova mera stupa na snagu u sredu i važiće do 8. decembra, do kada se produžavaju mere donete 13. novembra.

Navodi se da je NKT novu meru doneo sagledavajući epidemiološku situaciju sa jedne strane i ekonomsku sa druge.

Smatraju da je, kako kažu, nova mera dobro odmerena s ciljem da u najmanjoj mogućoj meri pogode građane i da daju očekivani rezultat.

Građani su pozvani da u potpunosti poštuju sve mere jer je to jedini način suzbijanja širenja korona virusa.

