SVI PRIČAJU O VODI ZA 4 EVRA, ALI NIJE BAŠ TAKO: Oglasili se i iz Crne Gore, kažu da može i jeftinije da se prođe, a ovo su CENE

Premijer Crne Gore Dritan Abazović je svojom nedavnom izjavom da su cene na crnogorskom primorju "kao na Azurnoj obali, voda je 4 evra" usijao već ionako vrelo leto.Bio je to međutim hladan tuš za crnogorske turisičke radnike, jer im je ova sezona, inače bez ikakvih kovid mera, osetno lošija od prethodne.

Cene na popularnim letnjim destinacijama inače su u fokusu, a ove u Crnoj Gori naročito i to specijlano poslednjih dana, od kada se i premijer obratio ovim stavom.

Sad se povodom cena oglasila i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore, te priložila podatke koji su oni prikupili, a koji, kako ističu, govore o "realnim cenama na crnogorskom primorju".

Cene su znatno pristupačnije

Kada je o ceni pića reč, o čemu je pričao i sam premijer Abazović, alkoholna u proseku koštaju od 4 do 8 evra, kafa do 5, dok je i voda poskupela, pa sada iznosi čak 4 evra, ili 470 dinara.

Međutim, iz pomenute crnogorske nacionalne turističke organizacije navode kako su, a prema njihovim saznanjima sa lica mesta, te cene drastično manje, te su ovom prilikom "naveli tačne cifre" za koje smatraju da su trenutno aktuelne po popularnim crnogorskim odmaralištima.

- Želimo da naglasimo da je u najpopularnijim letovalištima i na "top" lokacijama gostima na raspolaganju izuzetno kvalitetan privatni smeštaj za vrlo pristupačne cene. Konkretno u centru Budve blizu obale, može se naći privatan smeštaj u proseku od oko 18 evra po osobi - ističe Nina Vukčević ispred pomenute turističke organizacije Crne Gore.

Takođe, kada su u pitanju cene troškova taksi usluga u Budvi, crnogorska turistička organizacija navodi "stvarno stanje" koje je njima poznato sa terena.- Ukoliko pozovete bilo koje crnogorsko taksi udruženje videćete da cene prevoza od aerodroma u Tivtu do Budve košta već od 25 evra - istakli su oni i takođe se dotakli cena ležaljki na crnogorskim plažama, koje, prema pisanju "Blica" koštaju oko 20 evra.

Posle 17 sati ležaljke besplatne

- Cene seta ležaljki se mogu naći već od 10 evra, dok je na glavnoj plaži u Budvi za prvi red ležaljki potrebno izdvojiti 15 evra. Važno je istaći i to da su nakon 17 sati ležaljke potpuno besplatne. Pritom, ukoliko ne želite da iznajmite plažni mobilijar, imate mogućnost da se potpuno besplatno sunčate na svom peškiru na svakoj plaži, imajući u vidu da se shodno Pravilniku o uređenosti kupališta na moru, 50 odsto svih plaža i kupališta, izuzev hotelskih oslobođeno od plažnog mobilijara - navode iz Organizacije.

Organizacija dalje navodi kako se u samom srcu Starog grada u Budvi kafa kreće od 1.40 evra, negazirana voda 1.50 evra, sok od 2 evra, pivo od 3 evra.

- Kuglu sladoleda je moguće kupiti za 50 centi, dok je doručak moguće priuštiti već od 3.30 evra. Za ljubitelje brze hrane, hamburger se može kupiti po ceni od 3 evra.

Na Jazu, na samoj plaži možete ručati za već od 5 evra po osobi koliko je potrebno izdvojiti za gotovo jelo, dok, primera radi, špagete "carbonara" stoje 7 evra. Morska hrana na obali mora kreće se već od 9 evra koliko košta rižoto sa plodovima mora, dok u centru Budve rižoto možete naći i po ceni od 5.50 evra - tvrde u ovoj turističkoj organizaciji.

Dodaju kako je i cena za sve one koji požele da se u Budvi provozaju brodićem dosta pristupačna, pa tako vožnja do ostrva Havaji, odnosno povratna karta do tog mesta košta 3 evra.

