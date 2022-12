PROPALI IZBORI U ŠAVNIKU 9 PUT Član biračkog odobra: Imao sam posebnu čast da prekinem glasanje! Pojavili se neki novi ljudi

Član Biračkog odbora iz koalicije Za budućnost Šavnika nije dozvolio biraču, za koga tvrdi da nije iz opštine Šavnik, da glasa.

Član Biračkog odbora u mjestu Kruševice iz Koalicije Za budućnost Šavnika, Novica Knežević koji je prekinuo glasanje kazao je da su danas na glasanje došli ljudi sa strane, te da je on imao "posebnu čast da prekine glasanje".

"Neki Raičević Darko, neki Eraković, Šolović, pojavili su se ljudi koje ja prvi put u životu vidim", kazao je on.

Knežević je dodao i da je bio 30. avgusta 2020. godine gde je, kako kaže, bilo upisano 11 glasača, dok je danas, 18. decembra na ovom biračkom mestu 58 glasača.

S obzirom da sam učio dve policijske škole, prepoznao sam tu neku neprailnost i moja je dužnost da prekinem to glasanje koje vodi nekom opštem kriminalu. To je saopštio indirektno i premijer Dritan Abazović, kojeg pozivamo da se malo više uključi u izborni proces u Šavniku.

Zašto bi mi iz Šavnika dozvoljavali nekom drugom da utiče na naš život, našu izbornu volju, to je već 3-4 mandata, to je bezobrazluk s jedne strane DPS-a", rekao je on.

