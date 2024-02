NIKOLINA POSETILA AMERIKU PA OSTALA U NEVERICI: Ovde lako postaneš beskućnik! Evo šta joj se nikako nije svidelo (VIDEO)

Nikolina Pavićević, koju na Instagramu prati više od 80.000 ljudi, objavila je video u kojem je podelila svoje iskustvo sa putovanja u Ameriku. Istakla je kako joj je odlazak u Ameriku bio sjajno iskustvo, ali postoji nekoliko stvari koje joj se nisu svidele.

"Hrana mi je ili prejaka ili previše slatka, a ja nisam neko ko baš voli slatko. Porcije su im jako velike", rekla je Nikolina u videu i snimila komad pice koji je kupila. Dodala je da je bio jako mastan.

Potom je ispričala da Amerikanci jako promovišu svoju vojsku. "Apsolutno svuda su neka vojna obeležja. Pozivaju ljude da se priključe vojsci na aerodromu, na ulici. Počele su reklame na Jutjubu da izlaze. Zamislite, čak i na sportskim događajima posvećuju jedan segment veteranima", objasnila je influenserka iz Crne Gore.

Postati beskućnik je lako

Nije joj se svideo, kaže, ni jaz između bogatih i siromašnih u Americi.

"U Americi je ogroman jaz između bogatih i siromašnih i to je baš očigledno. Ljudi ovde su nam rekli da uopšte nije teško postati beskućnik. Samo izgubite posao i to je to. Uglavnom, nemate neki sistem podrške koji vam može pomoći. Ono što je tužno je što je obično izlaz iz siromaštva upravo da se priključite vojsci", rekla je Nikolina.

Njena objava izazvala je puno komentara.

"Ogromni broj beskućnika i zavisnika od droge dok ogromne novce ulažu u vojni kompleks i tuđe ratove", "Hrana užas, a konzumerizam strašan. Te dve takve stvari nigde u svetu nisam videla, a posetila sam više od 80 zemalja", "Čekaj da vidiš njihov zdravstveni sistem", "I nigde ne možeš bez automobila", pisali su ljudi.

Ali neki su joj poručili da ne bi trebala da generalizuješ Ameriku na temelju posete jednom gradu.

