HIT SNIMAK: Policajac zaustavio stranog državljanina, a kada je shvatio da ga ovaj ne razume, postalo je URNEBESNO (VIDEO)

Službenik Saobraćajne policije zaustavio je motorcikl kojim je upravljao stranac na magistralnom putu Nikšić – Podgorica, napisavši mu kaznu.

On je uradio svoj deo posla, ali to ne bi to bilo ništa posebno zanimljivo da nije došlo do njihovog “razgovora” – policajac koji ne zna strani jezik, a strani državaljnin ne zna šta mu ovaj priča.

Policajac u toj situaciji morao da se snađe i da objasni vozaču da je napravio prekršaj, odnosno da je preticao preko pune linije.Usledila je više nego zanimljiva komunikacija.

On je objasnio kako je znao i umeo zbog jezičke barijere, a zbog toga je pobrao simpatije na društvenim mrežama.

(Kurir.rs/ Adria.tv/ Preneo: T.A.)

