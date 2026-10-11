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Jedanaestomesečni pas Tedi, kog su vlasnici zlostavljali u zagrebačkom naselju Srednjaci, spasen je i nalazi se na sigurnom. Za psa se sada traži privremeni ili trajni smještaj, objavljeno je na Facebook profilu Animalexa.

"Na ovoj lepoj vesti možemo zahvaliti isključivo građanima koji su se brzo organizovali jer je sistem za ovakve situacije još uvek previše trom. Obavešteni su svi nadležni - policija, komunalno, DIRH i sklonište Dumovec. Zahvaljujući objavi građana, deljenjima na društvenim mrežama i onima koji su odmah pristigli u pomoć, Tedi, jedanaestomesečni pas, sada je spasen", objavili su.

"Pas izvorno nije bio udomljen stranom radniku, već sugrađanki S. C., koja ga je, protivno ugovoru o udomljavanju, predala stranom radniku. Iako je počinilac odmah bio priveden u policju na razgovor, pas je i dalje bio zatvoren na balkonu", tvrde iz Animalexa.

Poslodavac priveo spasavanje kraju

Psa je sa balkona sklonio poslodavac radnika, dr. D. P. On je izjavio da ne podržava takvo ponašanje i najavio je da će radniku uručiti otkaz. U zlostavljanju je, prema dostupnim informacijama, učestvovala i radnikova kći, L. M. M.

Tedi je trenutno privremeno smešten, ali to nije trajno rešenje. Zbog toga je upućen poziv svima koji mogu da pruže privremeni ili stalni dom da se jave, prenose hrvatski portal.

"S balkona ga je spasao dr. D. P., poslodavac stranog radnika, koji je izjavio da ne podržava takvo ponašanje te da će radniku uručiti otkaz. Ovim putem zahvaljujemo i njemu jer je spasao obraz i ugled medicinske struke. Ovakav radnik trebalo bi da pomaže najslabijima, a upravo se na najslabijima, zajedno sa svojom ćerkom, iživljavao", objavljeno je.