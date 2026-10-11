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Nekoliko mladića u Hrvatskoj završilo je na sudu jer se nisu odazvali pozivima na zdravstvene preglede i psihološka testiranja za vojni rok. Dok su neki kažnjeni novčanim kaznama, drugi su oslobođeni jer nije dokazano da su uredno primili poziv, piše Srednja.hr.

Pravosnažnom presudom Opštinskog suda u Čakovcu jedan srednjoškolac iz Međimurja kažnjen je sa 250 evra. Nije se odazvao pozivu na pregled u junu, iako mu je poziv bio uredno uručen. Budući da je priznao prekršaj i ranije nije bio kažnjavan, sud mu je izrekao kaznu nižu od zakonskog minimuma, koji iznosi od 500 do 5.000 evra.

Prema navodima iz presude, srednjoškolac do sada nije bio prekršajno kažnjavan. U vreme suđenja pohađao je treći razred srednje škole za zanimanje autolakirer, nije imao sopstvenih prihoda, a izdržavali su ga roditelji.

Sredinom juna 2026. godine u 7 časova trebalo je da se javi na pregled u Dom zdravlja Čakovec, ali se tamo nije pojavio uprkos uredno uručenom pozivu. Zbog toga je Ministarstvo odbrane, odnosno Područno odeljenje za poslove odbrane Čakovec, krajem juna protiv njega podnelo optužni predlog.

Mladići kažnjeni zbog propuštenih termina

U Zagrebu su donete i nepravosnažne presude protiv još dvojice mladića. Jedan je propustio pregled jer je nakon putovanja prespavao zakazani termin. Čim je shvatio šta se dogodilo, kontaktirao je nadležnu kancelariju za odbranu i rekao da želi odmah da dođe na pregled.

Međutim, tvrdi da su mu poručili da to može da učini samo ako stigne u roku od pet minuta, što zbog udaljenosti nije mogao da ispuni.

Drugi mladić je zapamtio pogrešan datum i zakasnio jedan dan. Obojica su priznala prekršaj i kažnjena su sa po 120 evra, uz dodatnih 30 evra troškova postupka.

S druge strane, nekoliko mladića je oslobođeno jer nije dokazano da su lično primili pozive. U jednom slučaju sud je utvrdio da je pošiljka ostavljena u poštanskom sandučetu bez potpisa primaoca.

U drugim slučajevima potpisi na potvrdama o dostavi nisu odgovarali potpisima mladića na službenim dokumentima, pa nije bilo moguće potvrditi da su pozivi uredno uručeni.