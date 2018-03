UŽAS U RIJEČKOJ BOLNICI: Hirurzi godinama silovali mladu doktorku, morala da pobegne iz Hrvatske!

U saopštenju koje je objavilo Opštinsko državno tužilaštvo, navodi se da je nakon sprovedenog istraživanja optužen lekar (48) za polni odnos zloupotrebom položaja koji se dogodio u leto 2011. godine, protiv njene volje.

Iz iste bolnice optužen je i muškarac (65) za tri kažnjiva dela prisilnog polnog odnosa zloupotrebom položaja, i još četiri silovanja nad istom ženom, od decembra 2011. godine do maja 2016. godine.

Hirurzi su, kako prenose hrvatski mediji, zaposlenu silovali sedam puta, kao i da je na kraju pobegla u Irsku. Mlada specijalizantkinja ih je u avgustu 2016. godina prijavila Državnom tužilaštvu.

O tim događajima iznela je opsežna svedočanstva u novinama početkom 2017. godine navodeći da je sve što su joj činila dvojica starijih kolega prijavljivala načelnicima odeljenja, riječke hirurgije i direktorima KBC-a, ali da nakon toga nije bilo nikakvih reakcija.



Prvi hirurg silovao ju je jednom, a, kako se navodi, par nedelja kasnije pokušao je ponovo, ali mu se oduprla.

Drugi hirurg ju je oralno silovao i to čak šest puta, u periodu od 2011. do 2016. godine. On je pokušao da je siluje i 7. put, ali je tada na kraju ipak pustio.

Mlada doktorka je silovana ukupno sedam puta, a tu su i dva neuspešna pokušaja silovanja. Ona je nakon toga dala otkaz u KBC-u Rijeka i otišla da živi i radi u Irskoj.

Mlađem od dvojice optuženih hirurga je početkom 2017. godine onemogućen rad sa studentima na Medicinskom fakultetu u Rijeci nakon prijave studentkinje za polno uznemiravanje tokom nastave. Tokom 2014. godine je dobio opomenu pred otkaz nakon provedenog službenog internog postupka na osnovu prijave medicinske sestre zbog seksualnog maltretiranja, kako je navedeno u novinskim izveštajima.

