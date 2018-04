(VIDEO) PUCNJAVA U ZAGREBU: Sišao s motora, prišao kafiću i otvorio vatru

"U 12.50 sati u sedmu policijsku stanicu u Zagrebu došao je muškarac koji je ranjen varenim oružjem, prevezli ga u bolnicu, a istraga je u toku", potvrdila je policija.

Povređeni muškarac je u kritičnom stanju, a napadač je uhapšen, kako se nezvanično saznaje.

"Muškarac je došao motorom do kafića Valentino u Nehajskoj. Sišao je s njega, izvadio pištolj koji mu je bio sakriven ispod majice i upucao drugog muškarca koji je s nekom devojkom sedeo na terasi. Nastala je opšta panika, muškarac je pao na pod i svi su dotrčali do njega. Napadač se mirno vratio do motora i pobegao prema Ozaljskoj", rekao je jedan svedok pucnjave.

Policajci iz obližnje stanice su dojurili, pa su ranjenog muškarca odveli do stanice zajedno sa ženom. Po njega je došla Hitna pomoć, pa ga je odvezla u bolnicu. Njegovo stanje još nije poznato.

Trgovci iz susednog lokala kažu da su čuli vrisak, a konobar iz kafića tvrdi da u njemu nikad nije bilo nikakvih problema.

Prema opisu svedoka, napadač je muškarac visine oko 180 centimetara, srednje telesne građe, kratko ošišan i obrijan. Imao je crno-sivu majicu, na leđima je nosio ranac i vozio je crni veći motor.

