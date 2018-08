ŠOKANTNI DETALJI NAPADA BRITANKE U SPLITU: Bilo je grozno, po glavi me mlatila metalnom šipkom čistačica (18) nelegalnog hostela koji je držao njen mladić! (VIDEO)

Do sukoba je došlo kada je Vesna O. htela da isprati goste i pripremi ilegalni hostel za nove turiste, ali su Britanka i njen mladić planirali da odu nešto kasnije. Svađa je eskalirala i britanska studentkinja je završila na hirurgiji KBC Split gde su joj konstatovane povrede na glavi i podlivi po telu.

Kako saznaje Slobodna Dalmacija, odmah po prijavi o napadu na strankinju na teren su izašli policijski službenici.

"Utvrđeno je da je 18-godišnjakinja fizički napala 26-godišnju državljanku Velike Britanije koja se žalila na smeštaj. Protiv Vesne O. je podnesena prijava, a nelegalni hostel je zatvoren, saopštilo je između ostalog Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

.‘Sve je u redu, vratili smo se u Britaniju, ali bilo je grozno. Bilo je odmah jasno da posao nije legalan i da su sve unaprijed isplanirali. Sretni smo što smo pobegli, ali želimo da upozorimo druge pre nego što rezervišu onlajn smeštaj’, rekla je Denmar za Daily Mail.

"Čistačica je i rekla da moramo da odemo što pre ili da platimo još jedan dan. Kada smo odbili da damo još novca rekla je da će pozvati policiju, a pošto sam znala da vode ilegalan posoa rekla sam joj da to i uradi. Tada je zaključala vrata i pozvala muškarca za kog sam mislila da je vlasnik. Kada je došao, on i još jedan muškarac pritisnuli su Džeramija uz zid, a ona me mlatila metalnom šipkom, bilo je grozno", ispričala je Laura Denmar britanskim medijima.

Ispostavilo se da je muškarac koji je došao ina poziv Vesne O. nije vlasnik već njen mladić koji je uzeo stan u najam, kupio krevete koje je tamo stavio te ga je davao u podnajam turistima

