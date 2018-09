ŠOK U PROGRAMU UŽIVO! HRVATICA PRIZNALA KAKO JE DOŠLA DO PENZIJE: Dala sam pi*ke pa su mi to sredili! (VIDEO)

Naime, voditeljka Ana Lacković Varga ispunjavajući muzičku želju jednoj slušateljki, malo je porazovarala sa njom i pitala je da li radi.



"Ja sam hvala Bogu već 11 godina u penziji", rekla je slušateljka , a voditeljka je iznenađeno pitala kako je to uspela, a onda je dobila potpuno neočekivan odgovor.

"Neću da budem prosta, ali dala sam pi*ke pa su mi to sredili", rekla je žena, a voditeljka joj je smireno odgovorila da je to neverojatno, i da je to moguće samo u Hrvatskoj.



Snimka u trajanju od 17 sekundi vrlo se brzo proširila internetom, a mnogi su komentirali kako ta slušateljka sigurno nije jedina koja je na taj način "zaradila" penziju.

Kurir.rs/Večernji.hr

Foto ilustracija printscreen thenest.com

