UPORNA IVANA DOBILA NEOBIČNU PARNICU: Hrvatica naterala Grad Rijeku da joj plati 270 evra za uništene čizme

Gradonačelnik Rijeke, Vojko Obersnel, potpisao je mnoge odluke od 2000. godine, ali jedna od poslednjih spada u one zanimljivije - to je nagodba s jednom građankom kojom se Grad obavezao da joj kupi nove čizme, vredne 1.890 kuna (270 evra).

Reč je o Ivani Miletić, koja je u decembru prošle godine pocepala nove čizme marke "Ugg Australia" i čarape na okapnici na vratima fotografske radnje u koju je išla, a koja se nalazi u poslovnom prostoru koji pripada Gradu.

Ivonine čizme bile su uništene

"Kada se to dogodilo bila sam jako ljuta. Šta bi bilo da je bilo leto, sva bih se isekla, ako je kožnu čizmu rasparalo kao žilet. Na početku sam se pomirila sa sudbinom, ali svi su mi rekli da to ne može da se popravi. Vlasnik prodavnice mi je objasnio da on nema ništa s tim i da je Grad Rijeka vlasnik poslovnog prostora. Na moj prvi dopis dobila sam negativan odgovor, ali nisam odustala jer nije u redu da ne snose odgovornost za to što se dogodilo", ispričala je Ivana Novom listu.

"Na kraju su priznali moj zahtev za naknadu štete kad sam im dokazala šta se dogodilo", dodaje ona i poručuje svim građanima da budu svesni svojih prava jer to što su "mali ljudi" ne znači da treba da se mire sa sudbinom.

