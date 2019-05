KIŠA NE PRESTAJE, ISTRA U PANICI: Poplavljene ulice, vodostaj raste! Za sat vremena kiše palo više nego za pola meseca!

DRAMA U ZUBINOM POTOKU, DVOJE SRBA RANJENO U PUCNJAVI: ROSU naoružani do zuba idu peške, pucaju, bacaju šok-bombe i uklanjaju barikade! Premlaćuju Srbe i upadaju im u kuće... Ispaljeno 200 metaka! Posle divljanja povukli se oko podne KURIR TV 2.4k

