HRVAT IZ NEMAČKE SUROVO OTREZNIO ZEMLJAKE: Nema branja evra sa drveća, evo šta znači pravi GASTARBAJTERSKI ŽIVOT! (VIDEO)

Iako za sebe kaže da je u Nemačkoj jako srećan i zadovoljan, i veruje da je to bio najbolji potez koji je napravio u životu, upozorava kako ne mora nužno biti i za sve ostale. Lovrić kaže kako treba imati na umu da život u Nemačkoj nije za svakoga. Svako od nas je drugačija osoba i ima drugačije vrednosti. To što je on zadovoljan, ne znači da će biti i neko drugi.

Drugo, ljudi imaju krivu percepciju o Nemačkoj. Iako svi računaju da će se preko noći obogatiti, Lovrić kaže kako ni u Nemačkoj ne teče med i mleko niti se evri mogu brati s drveća. Ljudi često dolaze bez ciljeva ili s pogrešnim ciljevima, dolaze sa snovima da će zaraditi brdo novca i da će mi biti super, a kad shvate da od toga neće biti ništa silno se razočaraju.

Postavite sebi pitanje jeste li spremni za promenu u životu. Jeste li spremni napustiti svoju okolinu u kojoj ste živeli 20, 30 godina i otići u novu gde vladaju neki drugi običaji, vrednosti, gdje je drugačija hrana, gde nikoga ne znate. Ako to niste spremni da prihvate, Lovrić upozorava, onda inostranstvo nije za vas.

Tu je i nostalgija, koja se često javlja kad ste daleko od kuće. Ako ćete godinama patiti i sanjati o prošlom životu, onda još jednom dobro razmislite možete li u Nemačkoj, Irskoj ili nekoj trećoj državi ikad pronaći sreću.

Trend odlaska u inostranstvo ne bi trebao biti jedini razlog zbog kojeg ćete i vi krenuti trbuhom za kruhom, poručuje ovaj gastarbajter. Puno ljudi povučeno trendovima odlazi bez da o posledicama dobro razmisli, što je, ističe Lovrić, potpuno pogrešno.

Kurir.rs/Vijesti.hr

Foto: Screenshot

Kurir