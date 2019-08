U AVIONU KOJI JE SLETEO NASRED AUTO-PUTA BILI INSTRUKTOR LETA I NJEGOVA UČENICA: Otkazao im je motor, lebdeli su nekoliko minuta, a onda je pilot doneo odluku koja je spasla oboje! (FOTO, VIDEO)

"Vozili smo se prema moru kad je odjednom, dva auta ispred nas, sportski avion sleteo na autoput, valjda mu je bilo oštećeno krilo, udario je nosom, ali uspeo je da izmanevriše sletanje", rekla je jedna žena za 24 sata.hr.

Vatrogasci DVD-a Vrbovsko i radnici autoputa Zagreb-Rijeka izašli su na teren.

"Za sada nemamo više detalja, u toku je intervencija", rekao je zapovednik DVD-a Vrbovsko Dalibor Mareković.

Kako prenose hrvatski mediji u avionu koji je prinudno sleteo bila je jedna žena koja je učila da pilotira, a sa njom je bio instruktor T.G, iskusan dugogodišnji pilot.

"Otkazao im je motor u avionu, ali ne zna se zbog čega. To ćemo tek videti. Avion nije naš, nego smo ga pozajmili jer je naš bio na popravci. U trenutku kada je otkazao motor, avion je lebdeo nekoliko minuta, a nastavnik je imao malo vremena da odluči hoće li sleteti na livadu ili autoput. Srećom da nije sleteo na livadu jer je tamo puno kamenja i rupa i pitanje je kako bi se sve završilo. Ovako su se srećno prizemljili i srećom nema povređenih", kaže pilot Miljenko Bucalović iz prve privatne škole u Lučkom.

Čim su sleteli nastavnik ga je o svemu obavestio. Inače, plan im je bio da lete do Grobnika i tamo odrade par sletanja, pa se vrate u Zagreb.

"Bili su na nekih maksimalno 300 metra visine kada se to dogodilo. Pribranošću nastavnika sve se dobro završilo", kaže Bucalović. U takvim letelicama ne nose se padobrani, a Bucalović ističe, da samo u filmovima neko sa zemlje može tada pomoći.

"Ako imate vremena javite kome stignete šta se događa ali to su trenuci u kojima odmah morate da reagujete. Koliko sam video po slikama ni šteta nije prevelika. Propeler nije savijen, levo krilo je ok, a desno je pognuto jer je njime udario. Ne izgleda strašno. Skinućemo mu krila i prevesti ga verovatno do mesta popravke. Najvažnije je da su svi dobro", priča Bucalović.

