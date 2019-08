FRANCUZI U ŠOKU POSLE PREVARE SA VILOM NA HVARU: Smeštaj platili više od 6.000 evra, a ostali kratkih rukava! Mislili smo da se ovako nešto dešava samo u filmovima! Bila je to gorka dobrodošlica! (VIDEO)

"Mislili smo da se ovako nešto može dogoditi samo u filmovima. Bila je to gorka dobrodošlica u zemlju u koju smo svi došli prvi put. Ali zahvaljujući Kasandri i ovoj vili u Krilu Jesenice, sve je mnogo bolje. Kuća je predivna", rekao je Gildas (22).

On je jedan od 12 mladih Francuza, mahom studenata, koji su u nedelju ujutro trajektom došli na Hvar. Uzeli su prtljag i pešice se uputili prema vili Felipe koju su rezervisali mesec dana ranije.

Na lokaciji gde je trebala da bude velebna vila dočekalo ih je gradilište i susedi koji sležu ramenima jer, kako su im rekli, oni su već drugi prevareni ovog leta.

Pre njih bila je ekipa od šest mladića koja je takođe tražila vilu na istoj lokaciji.

@bookingcom Arrivés en Croatie ce jour 18/08/19. La villa que nous avons réservé et payé 6420€ pour un groupe de 10 personnes, située sur l'île de Hvar s'avère être une arnaque. Après avoir contacté le service client et s'être fait raccrocher au nez une première fois, — Julie (@JulieFelice_) August 18, 2019

"U Hrvatsku je došlo nas 12, no nakon ove situacije na Hvaru dvoje naših prijatelja vratilo se kući jer nisu imali novca za drugi smeštaj", priča nam Gildas.

Pokušali su odmah da kontaktiraju "vlasnika", ali mobilni mu više nije radio. Nisu imali gde da odu, pa su se vratili u Split. U jednom apartmanu proveli su prvo veče, a potom našli novi smeštaj.

Idućih deset dana provešće u vili smještenoj u starom selu u Krilu Jesenice. U sklopu vile su dve kuće i dva bazena. Njihova domaćica Kasandra ustupila im je i unutrašnji bazen druge kuće idućih nekoliko dana dok u nju ne dođu drugi gosti.

"Prijateljica mi je javila za mlade Francuze. Ona me je kontaktirala i objasnila mi situaciju. Rekla mi je koliko novca imaju, a to je 3.000 evra. Inače je desetodnevni boravak u Villi Hacienda dvostruko više od toga, ali s obzirom na situaciju dali smo im last minit cenu. Vlasnici vile su Vesna i Goran Tomaš, kojima su prethodni gosti u poslednji tren otkazali baš taj termin, i za sve je ispalo odlično", kaže Kasandra, poznata splitska menažerka za luksuzne vile i VIP venčanja.

"Bili su jako zahvalni što smo im pripremili boravak i dali im smeštaj u pola cene, ali videlo se da su u šoku. Pa nije to mali novac, gotovo 6.772 evra. Dobiće ga natrag, ali svejedno su bili van sebe", dodala je Kasandra.

Vila za koju su francuski turisti mislili da je na Hvaru postoji, ali na Braču i zove se drugačije.

"Neko je ukrao fotografije moje vile, kreirao lažni oglas i stavio hvarsku adresu.

Čitali smo o prevarama na internetu, ali ništa slično nismo doživeli", rekao je šokirani vlasnik vile na Braču.

Turisti su sve prijavili francuskoj policiji. Agencija im je obećala da će im vratiti novac.

