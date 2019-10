DVA HRVATA POŠLA DA RIBARE, PA ZASPALI KO TOPOVI I ZAVRŠILI KAO BRODOLOMNICI: Krenuli s Malog Lošinja, završili u Italiji! Brod naleteo na stenu i potonuo, 3 sata plivali do obale i jedva ostali živi! (VIDEO)

"Otvarao sam kafić u 7 sati i video dva muškarca kako izlaze iz mora s bovom za koju su se grčevito držali. Rekli su da su preživeli potapanje broda", priča italijanski kafedžija Andrea Di Mađo.

Naišli su na njega prošlog petka na plaži Torente u mestu Fano na istočnoj italijanskoj obali. Di Mađo, vlasnik kafića, želeo je da pomogne izbezumljenim ljudima, ali to je bilo teško jer nisu znali ni italijanski ni engleski.

"Shvatio sam da su Hrvati i da žele da pozovem policiju. Pitao sam da li još nekog ima u moru osim njih, pa su mi nekako objasnili da su sami. Razumeo sam i da su isplovili ribarskim brodom koji je potonuo", priča Di Mađo.

Andrea di Mađo, vlasnik kafića na obali gde su izašli hrvatski ribari

Istu priču ispričali su i italijanskoj policiji.

Italijanski mediji pišu da su dvojica Hrvata, od kojih je jedan star 29, a drugi 30 godina, plivala puna tri sata do obale držeći se za bovu koju su uspeli da skinu sa svog 14 metara dugog broda. Brod im je potonuo na oko kilometar i po od obale: udario je u stenu dok su oni spavali snom pravednika i nije mu bilo spasa..

Bova spasiteljka

Šta se desilo: na pola puta od Malog Lošinja do mesta gde su hteli da love uključili sju autopilot da se malo odmore, ali nisu računali da će zaspati ko topovi. Probudio ih je tresak kad je brodica udarila u stenu, pa su skočili u more i plivali do obale.

Vlasti su morale da izvuku brodicu da ne bi gorivo iscurilo u more

Italijani su kontaktirali s hrvatskim vlastima, a portparol Ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture nije mogao da kaže kad će ribari biti vraćeni u Hrvatsku.

Sve do jutros glavna briga Lučke kapetanije u Fanu bila je da spreče da gorivo iz potonulog broda iscuri u more i napravi ekološku katastrofu. Ronioci su uspeli bezbedno da izvuku brod i prevezu ga u luku, a slučaj sada istražuje italijanska policija. Pokušavaju utvrditi da li stvarno reč o ribarima ili na brodu ima sumnjivog sadržaja.

