TOMISLAVA SU IZVUKLI IZ KOLA I ODVELI: Ni posle 5 godina ne zna se gde je telo Hrvata koga je pogubila Islamska država

Na današnji dan pripadnici Islamske države uhvatili su Tomislava Salopeka (31), mladića iz malog slavonskog sela Vrpolja koji je u Egiptu radio za francusku geološku kompaniju "CGG".

Vest o njegovoj otmici objavljena je tek dva dana kasnije i tad su Hrvatska, a i ceo svet saznali da je običan radnik pao u ruke islamskih militanata. Nekoliko dana potom, 5. avgusta, sve je šokirao jezivi snimak na kome Salopek kleči u pustinji uz maskiranog muškarca s nožem u ruci i čita s lista papira da će ga otmičari ubiti u roku od 48 sati ako egipatska vlada ne oslobodi uhapšene žene.

Iako je bio angažovan čitav državni vrh, o Tomislavu se nije ništa znalo do 12. avgusta. I tad je objavljen snimak koji je ukazao na najgori ishod...

Njegovo telo, međutim, nikad nije nađeno. Analitičari kažu kako verovatno ni neće, jer je tako bilo i s ranijim žrtvama tzv. Islamske države. Tomislav Salopek bio je deveti zapadni državljanin koji je na takav način stradao na teritorijama koje su držali džihadisti.

U domovini je radio na projektima izgradnje puteva. Strašna vest je u Vrpolju zatekla Tomislavovu suprugu Natašu, s kojom je imao dvoje male dece injegove roditelje. Šok je bio tim veći jer su tih dana očekivali da se Tomislav vrati kući.

Prvo niko verovao da se radi o istinitim snimcima. I ranije se događalo da otmičari svoje žrtve drže i po godinu dana, a Tomislav se i pre nalazio u opasnim situacijama. Pre Egipta je radio u Iraku, Libiji i Siriji, gde se takođe našao u kritičnoj situaciji s kolegama, ali su u poslednjem trenutku pobegli i spasli se.

Tadašnja hrvatska šefica diplomatije Vesna Pusić sa Salopekovom suprugom i sestrom odmah je otputovala u Kairo, a predsednica Kolinda Grabar Kitarović vodila je razgovore s egipatskim predsednikom.

foto: Beta/Lana Slivar Dominić

Istraga u Egiptu oko nestanka Salopeka potrajala je nekoliko meseci. Saslušan je i Mahmud Metvaly koji je toga dana vozio Salopeka na aerodrom.

"Nakon 90 kilometara vožnje stali smo na odmorištu. Ubrzo smo nastavili put, ali već nakon desetak minuta vožnje i tek 12 kilometara pre dolaska u grad iza nas se velikom brzinom pojavio automobil i počeo da nam blenda. Zaustavili su nas i iz njihovog automobila su izletela četiri muškarca, na licima poznate palestinske crno-bele marame, s automatskim puškama. Izvukli su nas iz auta, vezali nas, ugurali u drugu kabinu i krenuli suprotnim putem od onoga kojim smo mi išli. Jedan od njih je vozio naš automobil. Nakon nekoliko kilometara mene su izbacili iz auta, a Tomislava su odvezli", ispričao je tada Metvali.

Desetak dana nakon otmice teroristi su poslali mejl kompaniji "CGG" i zatražili 30 miliona dolara otkupnine. Mejl je navodno poslat iz Libije, a tamošnji džihadisti su u navedenoj francuskoj firmi imali “krticu”.

Tako se doznalo da je Salopeka otela libijska islamistička teroristička organizacija Džamat Ansar al Suna (pristalice sunita). Zaključeno je da je Salopek, istog dana kad je otet, prebačen u drugu zemlju, verovatno Libiju.

Ni nakon pet godina Tomislavovi roditelji i supruga Nataša nisu spremni da govore o tome niti imaju odgovore gde mu je telo.

“Hvala ti što si mi u novom okruženju pomogao da mi pustinja ne izgleda toliko pusto. Hvala ti što si me nasmejavao, hvala ti što nisi bio jedan od onih gunđala u kampu. Znam da ne mrziš ove ljude što su ti to uradili jer znaš dobro da to nije islam. Znam da ćeš od gore čuvati svoju dečicu, znam da ćeš i dalje jednako strasno navijati za Dinamo. Čuvaj mi neko dobro mesto na nebeskom stadionu”, napisao je na Fejsbuku njegov kolega nakon tragedije.

