OVAJ DETALJ NAPADA JE SVIMA PROMAKAO: Pokazuje koliko je Bezuka bio vrhunski obučen i hladnokrvan (VIDEO)

To se vidi na snimku nadzornih kamera tog jutra, a policija ga je konačno podijelila s javnošću u subotu. Čitav napad trajao je 21 sekundu. Bezuk je u zgradu Vlade došao peške iz Mletačke ulice. U desnoj ruci, prilepljen uz telo, držao je kalašnjikov AK-74 5,45 k 39 mm.

Prešao je ulicu i prošetao uz sam zid Vlade. U jednom trenutku je podigao pušku i pucao na policajca koji je stajao na ulazu u zgradu. Ranjeni policajac pao je na zemlju i pokušao da se odvuče, a Bezuk je nastavio da puca u njega.

Neposredno pre pucnjave, iz zgrade je izašao civil noseći vladina dokumenta u invalidskim kolicima. Ali Bezuka on ne zanima.

Ispalio je rafalnu paljbu na ulazu u Vladu. Kada je ostao bez municije, pobegao je prema Mletačkoj ulici i u trku promenio okvir puške i vratio se na ulaz u zgradu Vlade. Ali policija je pucala na njega, pa je odustao od novog napada i pobegao nazad u Venecijansku ulicu.

"Opsežna istraga je još uvek u toku, tako da u ovom trenutku ne mogu da potvrdim ni da poreknem da li je želeo da uđe u zgradu Vlade", rekao je načelnik policije Nikola Milina u Upravi policije nakon što je predstavio snimak napada. Prema njegovim rečima, video snimak pokazuje da su policajci bili spremni da odgovore na napad.

Ovaj se napad još uvek ne može tretirati kao teroristički napad, tvrde direktor policije Nikola Milina i zagrebački okružni tužilac Jurica Iličić, jer još uvijek nisu poznati niti namjera niti motiv napadača. Prema njihovim rečima, napad se do sada kvalifikuje kao trostruki pokušaj teškog ubistva trojice policajaca sa elementima terorizma.

Milina je odbio da kaže bilo kakve detalje iz istrage. Nije odgovorio na pitanje kojim putem je napadač krenuo u Zagrebu, kako je došao iz Kutine i da li je pomoću svog računara pregledao lokacije zgrade Vlade i Kabineta predsednika i kretanja premijera i predsednika. Čak je odbio da otkrije vrstu oružja iz kojeg je pucano, što se može videti na snimku. Međutim, rekao je da se veruje da se Bezuk dugo nije pripremao za napad.

Prema informacijama do kojih je došao Jutarnji, Bezuk je u Zagreb stigao iz Kutine u nedelju, 11. oktobra uveče i prenoćio u hostelu. U ponedeljak je taksijem otišao do Gornjeg grada. Iako je automobilom mogao da stigne do zgrade Vlade, rekao je taksisti da ga odveze do kafane „Didov san“ na uglu Demetrove i Mletačke ulice i rekao mu je da ode do zgrade Vlade, a na pitanje da li tamo radite, Bezuk je odgovorio: „Ne , idem u posetu ". Po izlasku iz taksija, prošetao je Venecijanskom ulicom prema Trgu Svetog Marka. Trebalo mu je samo nekoliko minuta da stigne do cilja.

Očigledno je vrlo dobro znao kuda ide, jer nije rekao taksisti da ga ostavi tik do zgrade Vlade nekoliko stotina metara dalje. Na lokaciji gde nema policajaca i gde je potpuno zaštićen od obezbeđenja. Onih nekoliko stotina metara, koliko je hodao Venecijanskom ulicom, Bezuk se verovatno koncentrisao na ono što sledi.

Sve ovo sugeriše da je rutu isplanirao prilično dobro, a policijski istražitelji, ispitujući njegov računar, verovatno su u njemu pronašli plan Gornjeg grada. Moguće je da je i on unapred planirao put za bekstvo sa Trga Svetog Marka. Nakon razmene vatre sa pripadnicima obezbeđenja, ponovo je ušao u Mletačku ulicu i pobegao prema Demetrovoj, gde je skrenuo desno prema Ilirskom trgu i ušao u park koji se spuštao prema Dubravkinom putu.

U bekstvu je bacio kalašnjikov i pobegao u Jabukovac negde u blizini restorana Dubravkin put. Deset minuta nakon napada zaustavio se i ostavio poslednju poruku na svom Facebook profilu na svom mobilnom telefonu. Dvadeset pet minuta nakon napada, ubio se pištoljem ispred kuće na Jabukovcu.

