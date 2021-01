SNIMAK KOJI JE POTRESAO HRVATSKU: Navodno pokazuje preprodaju doniranih kontejnera u zemljotresom razrušenom području

Volonter Gordan Antoninić video je prvo objavio na svom Fejsbuk profilu, a zatim ga obrisao, ali se ubrzo proširio na društvenim mrežama.

"Imamo sve adrese u tovarnim listovima, a kuća nije tamo. Čuli smo da prodajete naše kuće za 1.500 evra i da tada ljudi kojima smo ih poslali mogu da biraju druge “, kaže Antoninić sagovorniku.

On odgovara da "dođe da bira kuće“, a Antoninić kaže da ne želi da bira kuće već da želi one koje su oni donirali. Navodi da ga ljudi pitaju kada će im stići kuća, a on im više nema šta da kaže.

"Nemam šta da vam kažem. Prijavi se gore u civilni štab “, rekao je drugi čovek u intervjuu, koji za sada nije identifikovan. "Šta imamo sa civilnim štabom? Neka Civilni štab dobije svoje kuće, a zatim neka ih dele “, kaže Antoninić.

Čovek u jednom trenutku kaže: "Zapošljava me ministarstvo“, ali ne otkriva detalje.

Za preraspodelu kuća zadužen je Štab civilne zaštite.

Prema Telegramu, o snimku je obavešten i Štab civilne zaštite koji ga je prosledio policiji. U Upravi policije rekli su za Telegram da proveravaju navode sa snimka.

Gordan Antoninić je na svom Facebook profilu objavio poduži status u kojem je objasnio zašto je uklonio snimak. Prenosimo ga u celini.

"Poštovani, s obzirom na milion upita na ovaj način, želim da potvrdim da sam na video snimku koji je objavila pomenuta Vedrana - žena koju niti znam, niti znam kako je došlo do ovog razgovora, kao i kako je došlo do ovog videa ... Da se ​​razumemo, Ne podržavam takve 'facebook ratnike' poput ove dame, koji pokušavaju da postanu 'ulični heroji' kroz leđa drugih iz topline svog doma. Poruka svima takvim - neka lično odu na teren, gurnu glavu u kadar i budu željeni heroji ...

Zašto nisam izašao u medije i javno o tome razgovarao (ne putem nekih snimaka već lično)? Kao što znate, vi koji me znate ne bojim se nikoga, već radi zaštite drugih ljudi i njihovog identiteta, koji se iz straha ne žele javno izjasniti, a samim tim ostajem sam na bojnom polju protiv znate kakvu silu ... Tužno je što moramo biti izloženi takvom dodatnom i nepotrebnom mentalnom umoru i oduzimanju energije koji trenutno akumuliramo za nove akcije u pogođenom području ... Pozitivno u ovoj situaciji je činjenica da nismo demotivisani, već naprotiv imamo dodatni vetar u leđa i vraćamo se u subotu ... "

Kurir.rs/Net.hr

Kurir