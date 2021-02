HRVATSKI MEDIJI OTKRILI KOLIKO LJUDI SE VAKCINISALO PREKO REDA: Nadležni sve pravdaju namerom da se vakcine ne bace!

Nakon što su rektor Univerziteta u Zagrebu Damir Boras i njegova supruga vakcinisani u KBC-u u Zagrebu 25. januara, jer su se tamo slučajno našli i vakcina neće propasti, iako su prethodno bili zaraženi koronavirusom i nisu prioritetne grupe, čini se kako nisu jedini koje su dozu dobili preko reda. Iako su događaj osudili mnogi opozicioni političari, uključujući i ministra zdravlja Vilija Beroša, koji je takođe najavio istragu o njemu, RTL je pre njega saznao koliko je ljudi vakcinisano van plana vakcinacije i prioritetnih grupa.

Prema najnovijim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, od početka vakcinacije do srede 10. februara potrošeno je 107.080 doza vakcine. Od tog broja, 44.344 doze otišle su na revakcinaciju prethodno vakcinisanih građana. Sa 18.392 ljudi koji su primili samo jednu dozu, dolazimo do ukupno 62.736 hrvatskih državljana koji su do sada vakcinisani protiv koronavirusa. Od ukupnog broja doza, 54.483 doze potrošeno je u zdravstvu, 41.544 u domovima za stare i nemoćne, 2.058 za vakcinaciju pripadnika hitnih službi za odlazak na Baniju, 4.630 za pogođeno stanovništvo Banije i 4.635 za druga lica.

"Od ostalih 4.635 konzumiranih doza, najveći deo se odnosi na hronično bolesne ljude i starije osobe, na primer na pacijente na hemodijalizi, a u mnogo manjem udelu na ljude koji ne pripadaju ovim grupama. Osobe koje ne pripadaju ovim grupama vakcinisane su prvenstveno radi promocije vakcinacije, kako bi se pobila sumnja prisutna u delu javnosti o opravdanosti i bezbednosti vakcinacije. Treba imati na umu da neka ispitivanja i izrazi interesa za vakcinaciju od pre nekoliko nedelja nisu pokazali odgovarajuće rezultate ", rekla je zamenica direktora HZJZ Ivana Pavić Šimetin.

Dodala je da se ponekad ljudi vakcinišu preko reda kako bi koristili sve doze u dobijenim bocama. Ukratko, to je isto objašnjenje koje je dao lekar koji je Borasa poslao na vakcinaciju. Potom su mu ostale tri neiskorišćene doze, koje nije želeo da baci.

"Kao posebnu karakteristiku u vezi sa organizacijom vakcinacije, treba napomenuti da su vakcine Fajzer sa šest doza koja se daje u razmaku od šest sati ako se bočica drži u frižideru ili u roku od dva sata ako se bočica drži na sobnoj temperatura. Vakcina Moderna sadrži 10 doza u bočici, koje treba upotrebiti u roku od šest sati, dok vakcina AstraZeneka ima bočicu od 10 doza. Sa svakom vakcinacijom može se dogoditi da neki ljudi kojima je naređeno da se vakcinišu još uvek nisu mogli da prime vakcinu zbog, na primer, groznice. Za tako malu višak doze nije uvek moguće organizovati iznenadnu neplaniranu vakcinaciju druge osobe koja pripada ovim prioritetnim grupama, posebno ako je to popodne ili uveče i ako je rok upotrebe bočice samo nekoliko minuta. U ovakvim pojedinačnim i izuzetnim situacijama, međutim, smatramo da je opravdano primeniti dozu viška kod osobe koja ne spada u neku od ovih kategorija, već baciti tu dozu jer ona ističe ", objasnio je Pavić Šimetin.

Kurir.rs/Net.hr

Kurir